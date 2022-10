Dax niedriger erwartet - US-Inflation im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung weiterer Hinweise zur US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent auf 12.172,26 Punkte verloren.

Börsianer warten gespannt auf die US-Verbraucherpreise. "Die Daten sind sehr wichtig, da sie das Erste sind, worauf die Notenbank Fed bei der Entscheidung über ihre nächsten Schritte achtet", sagte Analyst Carlo Alberto De Casa vom Finanzdienstleister Kinesys. Experten erwarten für September eine Abschwächung der Teuerung auf 8,1 Prozent im Jahresvergleich. Die am Mittwoch veröffentlichten Erzeugerpreise gingen aber weniger stark zurück als erhofft.

Bei Investoren gilt als sicher, dass die Fed den Leitzins Anfang November das vierte Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte anhebt. In den Protokollen der vergangenen Zinssitzung zeigte sich die Fed entschlossen, die Zinsen weiter anzuheben, will dabei aber die Konjunkturaussichten im Blick zu behalten.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.172,26

Dax-Future

12.149,00

EuroStoxx50

3.331,53

EuroStoxx50-Future

3.315,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

Werbung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

29.210,85 -0,1 Prozent

Nasdaq

10.417,10 -0,1 Prozent

S&P 500

3.577,03 -0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

26.262,10 -0,5 Prozent

Shanghai

3.022,74 -0,1 Prozent

Hang Seng

16.506,87 -1,2 Prozent

(Bericht von Anika Ross, Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)