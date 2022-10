EQS-News: stock3 AG: Tradezahlen auch in Q3 über dem Vorjahresniveau – Neue vereinfachte Tradingfunktion über stock3 verspricht zusätzliche Impulse

EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News

stock3 AG: Tradezahlen auch in Q3 über dem Vorjahresniveau – Neue vereinfachte Tradingfunktion über stock3 verspricht zusätzliche Impulse Durchschnittlich knapp 166.000 Transaktionen pro Monat über Guidants

+ 13% zum Vorjahreszeitraum, +30% in den ersten neun Monaten

Guidants-Nutzer und Zielgruppe weiterhin aktiver als Vergleichsgruppen München, 12.10.2022 – Die stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) darf sich auch in Q3 über eine rege Tradingaktivität ihrer Nutzer freuen. Insgesamt belief sich die Zahl der Trades zwischen Juli und September über die Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform Guidants, die zum 27.09.2022 in stock3 Terminal umbenannt wurde (https://terminal.stock3.com/), auf 497.714. Das entspricht einer 13%-igen Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Verglichen mit dem Vorquartal ist ein leichter Rückgang von 4% zu verzeichnen. Insgesamt steht nach den ersten neun Monaten des Jahres 2022 ein Plus um 30% auf 1,7 Millionen Transaktionen. Trotz schwieriger politischer und konjunktureller Entwicklungen erfreut sich die Plattform damit unverändert einer hohen Aktivität. Dies gilt umso mehr im Branchenvergleich. Diverse Broker und Börsen vermeldeten für Q3 Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich. „Selbstverständlich spüren auch wir, dass die überlagernden Krisen eine generell eher abwartende Haltung von Privatanlegern hervorrufen, aber unsere Nutzer strahlen auch in schwierigen Marktphasen eine große Souveränität aus“, beschreibt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG die eigene Zielgruppe. „Darüber hinaus stimmen wir Expertenmeinungen zu, die eine Zeitenwende für Anleger vorhersehen. Aktives Portfoliomanagement, kurzfristige Käufe und Verkäufe bei Höchst- und Tiefwerten sowie die gleichzeitige Abkehr von der nicht mehr lukrativen Buy-and-Hold-Strategie werden uns hierbei in die Karten spielen.“ Zusätzlich positiv stimmt die Implementierung der Tradingfunktion auf der neuen Plattform stock3 (www.stock3.com). Diese ist in der Funktionsweise an das bisherige Portal GodmodeTrader angelehnt und gewährt Nutzern einen zusätzlichen und weniger komplexen Zugang zu den Märkten als das stock3 Terminal (ehemals Guidants). So kann bei der stock3 AG ab sofort sowohl eher niedrigschwellig über stock3.com als auch mit erweiterten Funktionalitäten über das stock3 Terminal gehandelt werden. Angeschlossen an die Schnittstelle der 100%-stock3-Tochter brokerize sind comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex, flatex.at, GKFX, JFD, justTRADE, ViTrade und WH SelfInvest. Über die stock3 AG Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen sei Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3. Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 startete das Unternehmen im Freiverkehr der Börse München (ISIN DE000A0S9QZ8), seit September 2022 ist es im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Mehr unter www.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Luisa Schillinger luisa.schillinger@stock3.com

