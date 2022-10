Der Energie-Sektor ist in diesem Jahr der Top Performer. Ebenso wie im letzten Jahr. Und nur hier wird noch mit starkem Wachstum in der Gewinnsaison gerechnet. Weiteres Kurspotential ist also vorhanden. In der heutigen Sendung geht Martin auf Aktien ein, die aus Sicht der Dividenden für ihn momentan besonders interessant sind.