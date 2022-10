VW will mit Partner in China autonomes Fahren ausrollen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Volkswagen verstärkt die Entwicklung autonomen Fahrens in China durch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Softwareunternehmen Horizon Robotics.

VWs Software-Tochter Cariad werde dazu ein Gemeinschaftsunternehmen mit Horizon Robotics, einem Anbieter von Datenplattformen, gründen, teilte Volkswagen am Donnerstag mit. Der Konzern werde rund 2,4 Milliarden Euro in die Kooperation investieren, wovon eine Milliarde Euro direkt an das Partnerunternehmen fließt und der Rest ins Joint-Venture. Horizon Robotics sei ein führender Spezialist für IT-Lösungen zum autonomen Fahren. Die Zusammenarbeit werde es Volkswagen ermöglichen, die Schlüsseltechnologie zum Einsatz in seinen künftigen E-Automodellen in China schneller zu entwickeln, erklärte VW-Vorstand Ralf Brandstätter.

Cariad und Horizon Robotics wollen zusammen Software und Hochleistungs-Halbleiter für autonomes Fahren entwickeln. Ähnliche Kooperationen hat Volkswagen mit dem US-Chiphersteller Qualcomm und dem französisch-italienischen Halbleiter-Konzern STMicroelectronics vereinbart. Bei dem Projekt mit Horizon Robotics sei VW stärker in das Chip-Design eingebunden als bei Qualcomm, erklärte Brandstätter. Cariad soll an dem Gemeinschaftsunternehmen eine Mehrheit von 60 Prozent halten, um sich die Urheberrechte der Technologie zu sichern.

