PepsiCo: Inflation? Rezession? Kein Problem!

Für PepsiCo (WKN: 851995) sind weder Inflation noch Rezession offenbar ein Problem. Zumindest ist es das, was die Pricing-Power in der Theorie versprochen hat. Aber auch das, was das Management sagt. Anlass sind die Zahlen für das dritte Quartal, die unlängst veröffentlicht worden sind.

PepsiCo zeigte innerhalb des Quartalszahlenwerks eine Menge Pricing-Power und solide Zuwächse. Ja, sogar mehr, als die Investoren erwartet haben, weshalb der Aktienkurs ein solides Kursplus von ca. 4 % verzeichnete. Schauen wir uns heute daher auch noch einmal an, mit welchen Zahlen das Management konkret die belastenden Faktoren einfach verschreckt.

PepsiCo: Keine Angst vor Inflation und Rezession!

Das Management von PepsiCo lieferte wirklich ein herausragendes Wachstum. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz zum Beispiel um 8,8 % im Jahresvergleich auf 21,97 Mrd. US-Dollar. Ein solcher Zuwachs lag sogar noch oberhalb der Spanne für die ersten drei Quartale. Hier schaffte es der Gesamtkonzern auf 7,7 % im direkten Jahresvergleich.

Pricing-Power ist ein prägendes Element. PepsiCo gibt diese Kennzahl zwar nicht explizit wider, verweist jedoch auf ein organisches Umsatzwachstum von konzernübergreifend 16 % im Jahresvergleich. Wobei der Markt Lateinamerika mit einem Plus von 23 % das höchste Wachstum verzeichnete, bei Frito-Lays Nordamerika schaffte man immerhin 20 % organisches Wachstum. Für mich sind das die Kennzahlen, in denen das Management offensichtlich die eigene Preissetzungsmacht sehr stark ausspielen konnte.

Des Weiteren steigerte PepsiCo das Ergebnis je Aktie um 22 % im Jahresvergleich auf 1,95 US-Dollar. Zwar hat es einen negativen Währungseffekt gegeben, der jedoch eigentlich keine größeren Auswirkungen besitzt. Umsatz und Ergebnis wächst stärker als die Inflation. Das ist eine Qualität, die durchaus gefragt ist.

PepsiCo rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2022 mit einem organischen Umsatzwachstum von 12 %. Das Ergebnis je Aktie soll um 10 % im Jahresvergleich klettern, was sogar ein moderates Anheben der eigenen Prognose bedeutet. Offenbar kann das Management die eigene Preissetzungsmacht weiterhin gut ausspielen.

Starke Aktie, starker Preis!

PepsiCo ist wirklich eine starke Aktie, aber der Preis der Pricing-Power hat es in sich. Im Moment gibt es wieder lediglich 2,7 % Dividendenrendite, was nicht die Welt ist. Wenn das Dividendenwachstum sich jedoch am Ergebniswachstum orientiert, so könnte der Gesamtkonzern jedoch mittelfristig in das Bewertungsmaß hineinwachsen. Die Pricing-Power, die defensive Qualität und das operative Wachstum sind und bleiben jedenfalls stark. Damit erfüllt der Gesamtkonzern ein entscheidendes Merkmal: den eines sicheren Hafens.

Der Artikel PepsiCo: Inflation? Rezession? Kein Problem! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022