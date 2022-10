Aixtron: Chance von 53,39 Prozent p.a.!

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Maschinen zur Produktion von Halbleitern. Das Unternehmen verbuchte im zweiten Quartal 2022 den stärksten Auftragseingang seit zehn Jahren. Im Orderbuch stehen per Ende Juni Bestellungen über 314 Millionen Euro. Diese Bestellungen sollen zum großen Teil noch im Jahr 2022 abgearbeitet werden. Für das Gesamtjahr kommen Analysten im Durchschnitt auf ein Ebit von 111 Millionen Euro, was im Jahresvergleich einer Steigerung von 12 Prozent entspricht. Doch der Fokus richtet sich immer mehr auf den schwelenden Konflikt zwischen Taiwan und China. Aixtron erwirtschaftet in Taiwan und China knapp 65 Prozent seiner Umsätze. Eskaliert der Konflikt um Taiwan aufgrund einer von China versuchten Annexion, könnte der Westen mit Sanktionen antworten. Im schlimmsten Fall sind diese Umsätze nicht mehr zu halten.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Aixtron ist am 24. Februar aufgrund exzellenter Quartalszahlen intraday um rund 13 Prozent angestiegen. In den folgenden Wochen bis zum 30. Mai stieg der Kurs im Gegensatz zur Benchmark MDax auf 28,18 Euro und markierte hier das All Time High. Diese Aufwärtsentwicklung hat ein Ausmaß von rund 84 Prozent. Ab dem 30. Mai hat der Kursverlauf eine Seitwärtsentwicklung ausgebildet, die in der Zone von 22,39 Euro bis 20,16 Euro unterstützt wird. Die obere Begrenzung dieser Seitwärtsrange in Höhe von 28,18 Euro wurde dreimal getestet, aber nie überschritten. Diese im Vergleich zur Benchmark MDax starke Performance könnte durch den schwächelnden Halbleiter-Zyklus begrenzt werden. Auch die hohe Umsatz-Exposition gegenüber Taiwan und China könnte potenzielle Aktionäre davon abschrecken, Aixtron-Aktien ins Depot zu legen. Die milliardenschwere Förderung der Halbleiterindustrie in den USA und Europa könnte die Umsatzgewichte bei Aixtron aus der Krisenregion Taiwan verlagern. Dieser für Aixtron positiver Faktor wirkt sich eher in der langen Frist aus.