Benzin in Frankreich wegen Raffinerie-Streiks immer knapper

Paris (Reuters) - Die anhaltenden Raffinerie-Streiks in Frankreich haben nach Angaben der Regierung die Lage an den Zapfsäulen am Wochenende weiter verschlimmert.

"Wir liegen bei etwa 30 Prozent der Tankstellen, die bei mindestens einem Kraftstoff ein Versorgungsproblem haben", sagte Ministerpräsidentin Elisabeth Borne am Sonntag dem Sender TF1. Daten des Energieministeriums zufolge hatte der Anteil am Samstag 27,3 Prozent betragen. Der Arbeitskampf betrifft insbesondere TotalEnergies. Die Verhandlungen zwischen dem Konzern und der Gewerkschaft CGT waren zuletzt festgefahren.

