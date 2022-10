Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Bilanz des Grünen-Parteitags

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Bilanz des Grünen-Parteitags:

"Für richtig Streit sorgte beim Grünen-Parteitag nur das Abbaggern des Braunkohle-Dorfs Lützerath. Sonst ist die Ökopartei sehr zufrieden mit sich und ihren Ministern. Pragmatismus ist das Gebot der Zeitenwende. Maximal "staatstragend" findet Grünen-Chef Nouripour seine Partei, allen voran Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Tatsächlich hat der Parteitag die Regierungspolitik mit erwartbar breiter Mehrheit abgesegnet. Dass Habeck und Baerbock mit ihren Widersprüchlichkeiten so gut davonkommen, liegt an der großen Geschlossenheit der Partei, der Rückendeckung von der Spitze und - vor allem - den weiter guten Wahlergebnissen und Umfragewerten. Solange es mit der Macht gut läuft, wird das so bleiben."/al/DP/men