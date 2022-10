SPLUNK - Zeit für eine Erholung? Update

Splunk Inc. - WKN: A1JV4H - ISIN: US8486371045 - Kurs: 70,230 $ (Nasdaq)

Update 14:04 Uhr

Die Aktie springt vorbörslich rund 10 % nach oben, nachdem der aktivistische Investor Starbord Value bekanntgegeben hat, dass man unter 5 % Anteil halte und "plane, das Unternehmen dazu zu drängen, Maßnahmen zur Steigerung des Aktienkurses zu ergreifen."

Analyse von 11:40 Uhr

Die Splunk-Aktie markierte am 02. September 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 225,89 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Mitte September durchbrach sie die wichtige Unterstützungszone um 83,69 USD. Der Wert fiel daraufhin in der letzten Woche in die Unterstützungszone zwischen 69,61 USD und 65,75 USD zurück.

Am Donnerstag fiel die Aktie des Datenspezialisten in der Eröffnungsphase minimal unter diese Zone. Danach kam es zu starken Käufen. Die Aktie schloss über der erwähnten Zone. Am Freitag behauptete sie sich darüber. Im Gegensatz zu fast allen anderen Werten aus dem Nasdaq 100 erzielte die Splunk-Aktie am Freitag sogar ein minimales Plus. Das betrug zwar nur 0,69 %. Aber bei einem Markt, der um 3,10 % fällt, ist das aller Achtung wert.

Zeit für eine etwas größere Erholung?

Die Splunk-Aktie hat nach dem Anstieg vom Donnerstag die Chance auf eine mehrtägige Erholung. Dabei ist keine grundsätzliche Trendwende zu erwarten. Aber ein Anstieg an die letzte große Durchbruchsmarke bei 83,69 USD erscheint möglich. Nach dieser Erholung droht aber ein Abverkauf an den langfristigen Aufwärtstrend seit Juni 2012. Dieser verläuft in der aktuellen Woche bei 40,73 USD.

Ein Rückfall unter das Tief vom Donnerstag bei 65,00 USD würde vermutlich direkt eine weitere Verkaufswelle auslösen. In dieser Welle könnte die Aktie einen weiteren großen Schritt in Richtung des Aufwärtstrends gehen.

Ein Ausbruch über 83,69 USD erscheint aktuell wenig realistisch. Falls es aber doch dazu käme, wäre eine weitere Erholung gen 116,84 USD möglich.

Fazit: Die Chancen auf eine kurze, aber doch deutliche Erholung stehen nicht schlecht. Die Aktie könnte dabei um 15-20 % steigen. Anschließend muss aber mit weiteren Verlusten und vermutlich sogar einer Kurshalbierung gerechnet werden.

Zusätzlich lesenswert:

NVIDIA - Einmal kurz zweistellig und dann die Trendwende?

VONOVIA - Zeit für eine Erholung?

BAADER – Der Wertpapierboom ist endgültig vorbei

Splunk Inc.

Werden Sie Trading Master 2022/23

Das Börsenspiel des Jahres startet mit der neuen Staffel: Beim Börsenspiel können Sie zum Börsenversteher werden und sich auf monatliche Fokus-Themen, neue Formate und die Trading Masters freuen! Neben der Chance auf viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro erhalten Sie exklusives Trading-Know-how von renommierten Finanzexperten.

Jetzt anmelden!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)