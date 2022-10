Goldman Sachs: Quartalszahlen besser als erwartet

Für das abgelaufene Quartal hat Goldman Sachs einen Gewinn je Anteilsschein von 8,25 US-Dollar ausgewiesen, die Prognose lag bei lediglich 7,80 US-Dollar. Auch beim Umsatz legte die Bank auf 11,98 Mrd. Dollar zu, dies liegt ebenfalls über den Erwartungen von 11,37 Mrd. US-Dollar.

Ein Blick auf den kurzfristigen Verlauf der Aktie zeigt um 287,75 US-Dollar einen vielversprechenden Doppelboden, der durch den heutigen Kurssprung auf 317,00 US-Dollar aktiviert werden könnte. In der Folge könnten weitere Gewinne in den Bereich des EMA 200 folgen. Am übergeordneten und seit November letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend würde dies allerdings noch nichts ändern.

Starke Quartalszahlen

Sobald das Niveau um 315,00 US-Dollar per Tagesschlusskurs überwunden wird, werden weitere Zugewinne an 320,00 und darüber 328,18 US-Dollar in der Goldman-Sachs-Aktie sehr wahrscheinlich. Eine überschießende Welle könnte im Rahmen einer temporären Erholung sogar an 340,00 US-Dollar heranreichen. Um den übergeordneten Abwärtstrend jedoch zu verlassen, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 355,00 US-Dollar. Auf der Unterseite ist das Papier vergleichsweise gut abgesichert, zwischen 275,31 und 277,84 US-Dollar liegt eine vergleichsweise starke Horizontalunterstützung vor.