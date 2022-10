EQS-News: USU gewinnt französischen Netzbetreiber RTE im Bereich Software-Lizenzmanagement

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt französischen Netzbetreiber RTE im Bereich Software-Lizenzmanagement



19.10.2022 / 10:35 CET/CEST

Möglingen, 19. Oktober 2022. USU, der führende Anbieter im Bereich Software Asset Management (SAM), hat ein von der RTE Réseau de Transport d´Electricité (RTE) ausgeschriebenes Projekt für die Implementierung einer zentralen Software-Lizenzmanagement-Lösung gewonnen. RTE betreibt das französische Übertragungsnetz für Elektrizität und damit das größte Hochspannungsnetz in Europa. Der Auftrag umfasst den Erwerb von USU Software Asset Management, dessen Wartung sowie ein Dienstleistung-Paket, um die Daten über Kauf und Einsatz von mehr als 10 Softwareherstellern in das Tool zu integrieren. Die Dauer des Rahmenvertrages beträgt 4 Jahre mit optionaler Erweiterung. Ziel ist es, den Übergang von einer reaktiven zu einer proaktiven Verwaltung des Lizenzbestands von RTE zu ermöglichen. Das SAM-Tool wird einerseits die Compliance gewährleisten, andererseits zur Beherrschung und Optimierung des Bedarfs, der Nutzung und der Einkäufe von Softwarelizenzen, -abonnements und -wartung beitragen. Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten USU war das beste Gesamtangebot von USU. Außerdem konnte die Anforderung des Kunden realisiert werden, eine unbefristete Lizenzierung (On Premises) anzubieten. „Im Rahmen der Ausschreibung konnten wir uns gegen internationale Wettbewerber durchsetzen. Dazu beigetragen hat nicht nur die Funktionstiefe und Flexibilität unserer Software, sondern auch die Expertise, gute Zusammenarbeit und lokale Präsenz unseres SAM-Teams sowie die direkte Bereitstellung von Managed Services“, so Eléonore Varet, Managing Director von USU SAS. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. Über USU Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



