LUFTHANSA - Vorentscheidung steht an

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 6,781 € (XETRA)

Lufthansa hat im dritten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen seinen Konzernumsatz auf 10,1 Mrd. Euro gesteigert (Vorjahr 5,2 Mrd.). Das Adjusted Ebit lag bei rund 1,1 Mrd. Euro (Vorjahr 251 Mio. EUR). Die Streiks wirkten sich mit rund 70 Millionen Euro negativ auf das Ergebnis aus. Der Adjusted Free Cash Flowliegt voraussichtlich bei rund 400 Mio. Euro. (vorläufige Zahlen vom 17. Oktober)

Die Lufthansa-Aktie befindet sich seit April 2020 in einer Seitwärtsbewegung zwischen 5,01 EUR und 8,98 EUR. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung zog die Aktie in den letzten Wochen deutlich an. Dies ändert sich auch nicht nach den aktuellen Zahlen, der kurzfristige Aufwärtstrend wurde fortgesetzt.

Der Wert erreicht jetzt allerdings wichtige Hürden. Bei 6,89 EUR verläuft das letzte Zwischenhoch in der Seitwärtsbewegung. Der langfristige Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Jahr 2018 liegt aktuell bei 6,99 EUR.

Vorentscheidung steht an

Gelingt der Lufthansa-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 6,89-6,99 EUR, dann ergäbe sich ein Kaufsignal in Richtung 8,98 EUR. Zugleich böte sich dann die Chance auf den Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung nach oben. Und mit einem stabilen Ausbruch über 8,98 EUR ergäbe sich ein Kaufsignal in Richtung 16 EUR.

Sollte die Aktie allerdings in diesem Widerstandsbereich nach unten abprallen, ergäbe sich Abwärtspotenzial in Richtung 5,01 EUR. Und im Falle eines Rückfalls unter 5,01 EUR ergäbe sich ein Verkaufssignal in Richtung 2,80 EUR.

Analytisch haben im Moment beiden Szenarien eine etwa gleich große Wahrscheinlichkeit. Tradingtechnisch kann man sich aktuell auf die Bärenseite stellen. Denn eine Shortposition kann man aktuell gut absichern. Ein sinnvoller Stopp für eine Longposition liegt aber meilenweit entfernt.

Fazit: Die Rally der letzten Wochen erreicht eine entscheidende Hürde und könnte dort zu Ende gehen.

