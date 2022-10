AKTIE IM FOKUS: Vartas Eckzahlen sorgen nach kräftigem Auf und Ab für Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorläufige Eckzahlen von Varta haben am Donnerstagnachmittag die Aktie des Batterieherstellers auf eine steile Berg- und Talfahrt geschickt. Nachdem sie zunächst bis auf 27,55 Euro abgesackt waren, stiegen sie schon kurz darauf bis auf 29,88 Euro. Zuletzt gaben sie um 1,4 Prozent auf 28,60 Euro nach.

Wie Varta bekannt gab, wurde im dritten Quartal vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) ein Verlust von 2,5 Millionen Euro verzeichnet. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Plus von gut 70 Millionen Euro gestanden. Die Geschäftsprognosen für 2022 hatte das Management bereits Ende September zurückgezogen.

Marktexperte Andreas Lipkow kommentierte dazu: Nach dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Herbert Schein Ende September und dem schleppenden Einstieg in das Akku-Geschäft im Automobilsektor habe Varta nun auch noch schwache Quartalszahlen vorgelegt. Dazu beigetragen hätten nicht zuletzt die schleppende Konjunkturentwicklung und die stark gestiegenen Rohstoff- und Energieträgerpreise. "Das alles hatte sich bereits durch die Ankündigung von Apple angedeutet, dass die Smartphone- und Electronic-Device-Sektoren eher schleppend verlaufen werden. Vartas Produkte sind in diesen Sektoren ebenfalls stark vertreten", so Lipkow./ck/he