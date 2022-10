EQS-News: Tonkens Agrar AG: 2022er Ernte: Wieder fehlen Erträge aufgrund der Dürre

EQS-News: Tonkens Agrar AG / Schlagwort(e): Marktbericht

CORPORATE NEWS 2022er Ernte: Wieder fehlen Erträge aufgrund der Dürre Ausgetrocknete Böden, langanhaltende Sommerhitze, Niederschlagsdefizit - Kulturen weisen extreme Trockenschäden auf. Gerste-, Winterweizen- und Rapserträge wieder schwach. Winterweizenernte zum Großteil nach der Ernte zu gegenüber Vorjahr erhöhten Preisen verkauft.

Maiserträge fehlen und nur ein Grünlandschnitt möglich. Futtermittelversorgung des Milchviehs ist trotzdem durch Vorratshaltung gesichert.

Kartoffelernte läuft noch, Erträge deutlich unter dem Vorjahresniveau. Absatzgeschäft der Tochtergesellschaft Börde Vita läuft nach den Sommerferien noch immer verhalten.

Der 2022er Winterweizenertrag erreichte mit durchschnittlich 78,6 dt/ha nicht das schwache Vorjahresniveau von 79,6 dt/ha und ist ähnlich wie der Bundesdurchschnitt von 75,7 dt/ha. Die Erträge fielen standortbezogen sehr heterogen aus. Die Qualität ist zufriedenstellend. Wintergerste : Mit durchschnittlich 87,5 dt/ha fiel die Wintergerstenernte geringer aus als im Vorjahr (92,4 dt/ha). Im Bundesdurchschnitt wurden 77,0 dt/ha geerntet.

: Mit durchschnittlich 87,5 dt/ha fiel die Wintergerstenernte geringer aus als im Vorjahr (92,4 dt/ha). Im Bundesdurchschnitt wurden 77,0 dt/ha geerntet. Winterraps : Der durchschnittliche Rapsertrag lag witterungsbedingt mit 40,9 dt/ha nur etwas über dem Vorjahreswert (38,5 dt/ha). Im Bundesdurchschnitt wurden 36,3 dt/ha erreicht.

: Der durchschnittliche Rapsertrag lag witterungsbedingt mit 40,9 dt/ha nur etwas über dem Vorjahreswert (38,5 dt/ha). Im Bundesdurchschnitt wurden 36,3 dt/ha erreicht. Kartoffeln : Der Abschluss der Kartoffelernte wird zum Monatswechsel Oktober/ November erwartet (in Abhängigkeit von der Witterung). Die mangelnden Niederschläge und die Hitze haben eine extrem schwache und unter dem Vorjahresniveau liegende Kartoffelernte zur Folge. Einzig auf den beregneten Flächen zeigt sich der Erfolg der Investition in die Beregnung. Hier sind gute Erträge von bis zu 450 dt/ha zu erwarten. Im Vorjahr hatte Tonkens durchschnittlich 424 dt/ha geerntet. In diesem Jahr werden die Erträge zwischen 180 bis 450 dt/ha erwartet. Hinsichtlich der Qualität zeigen die bislang geernteten Kartoffeln eine gute Lagerfähigkeit. In den vergangenen Wochen wurden die geernteten Kartoffeln lediglich über die Schälung vermarktet. Die Vermarktung von loser Ware beginnt derzeit. Bundesweit wurden vorläufigen Zahlen zu Folge 10,3 Mio. Tonnen Kartoffeln geerntet, womit die Vorjahresmenge um 9 % verfehlt wurde. Saisonal üblich werden parallel zur noch laufenden Kartoffelernte die Felder für die kommende Erntesaison bestellt. Die Abschlussarbeiten für das am 30. Juni 2022 geendete Geschäftsjahr 2021/2022 laufen. Über die Tonkens Agrar AG: Die Tonkens Agrar AG und ihre Tochtergesellschaften sind mit mehreren Betrieben im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion tätig. Die Geschäftstätigkeit unterteilt sich dabei in die Bereiche Ackerbau / Milchproduktion / Lagerung, Vermarktung und Veredelung / Erneuerbare Energie. Die Tonkens Agrar AG ist in der Herstellung von Agrarprodukten ausschließlich in Deutschland tätig. Anstehende Termine: November 2022 Veröffentlichung der Jahresabschlusszahlen 2021/2022 November 2022 Veröffentlichung Jahresabschluss 2021/2022 Dezember 2022 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021/2022 Weitere Informationen: www.tonkens-agrar.de Kontakt:

Tonkens Agrar AG

Gerrit Tonkens, Vorstand

Welsleber Straße 1, 39171 Sülzetal

Telefon +49 (0) 39205 41 74 – 10

Telefax +49 (0) 39205 41 74 – 20

E-Mail ir@tonkens-agrar.de Investor Relations:

UBJ. GmbH

Ingo Janssen

Kapstadtring 10, 22297 Hamburg Telefon +49 (0) 40 6378 5410

Telefax +49 (0) 40 6378 5423

E-Mail ir@ubj.de





