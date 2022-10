Ölfeldausrüster SBO - Sind bis in das nächste Jahr ausgebucht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Der österreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) kann sich dank der hohen Nachfrage nach Öl und Gas über prall gefüllte Auftragsbücher freuen.

"Die Nachfrage nach Öl und Gas und unseren Produkten ist extrem groß", sagte Vorstandschef Gerald Grohmann am Donnerstag auf der Kleinaktionärsmesse "Gewinnmesse". "Wir können teilweise für dieses Jahr keine Aufträge mehr annehmen und sind bis in das nächste Jahr schon ausgebucht."

Hintergrund für die brummende Nachfrage sei einerseits der Krieg in der Ukraine und andererseits sei in den vergangenen Jahren zu wenig investiert worden. Der SBO-Chef rechnet damit, dass das Öl- und Gasgeschäft noch auf Jahrzehnte bestehen wird. Langfristig will das Ternitzer Unternehmen allerdings zwei gleich große Bereiche haben: Einerseits Lieferant für die Öl- und Gasbranche und andererseits für wasserstoffnahe Produkte. Derzeit sehe man sich nach Zukäufen um. Finanziell habe SBO die Mittel, um rasch zuzuschlagen, sagte Grohmann.

