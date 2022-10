EQS-News: Better Orange IR & HV AG realisiert erfolgreich die erste virtuelle Hauptversammlung nach neuen aktienrechtlichen Vorschriften in Deutschland

EQS-News: Better Orange IR & HV AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

21.10.2022

Better Orange realisiert erfolgreich die erste virtuelle Hauptversammlung nach neuen aktienrechtlichen Vorschriften in Deutschland



München, 21. Oktober 2022 – Better Orange hat mit der Hauptversammlung der Northern Data AG am 19. Oktober 2022 die in Deutschland erste virtuelle Hauptversammlung mit uneingeschränkten Aktionärsrechten nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen erfolgreich realisiert. Aktionäre wurden für ihre Redebeiträge im Wege der Zwei-Wege-Videokommunikation live zugeschaltet, um ihr Rede- und Fragerecht auszuüben. Die virtuelle Hauptversammlung der Northern Data AG wurde nach ca. 2,5 Stunden erfolgreich beendet.

Die neuen gesetzlichen Regelungen für virtuelle Hauptversammlungen sind am 27. Juli 2022 in Kraft getreten. Anders als noch in virtuellen Hauptversammlungen nach der COVID-19-Notgesetzgebung können Aktionäre in einer virtuellen Hauptversammlung nach neuer Rechtslage alle Aktionärsrechte uneingeschränkt wahrnehmen.



"Mit der virtuellen Hauptversammlung der Northern Data AG wurde ein Meilenstein in der Digitalisierung der Hauptversammlung gesetzt. Die neue virtuelle Hauptversammlung ist eine vollwertige, innovative, rechtssichere und effiziente Alternative zur Präsenz-Hauptversammlung. Der Gefahr von Zufallsmehrheiten bei der Abstimmung über Ad-hoc-Anträge kann virtuell sogar effizienter vorgebeugt werden als bei der Präsenz-HV. Es freut uns, als erster Dienstleister das neue Format bereits jetzt in praxisbewährter Form anbieten zu können.", so Thomas Wagner, Vorstand bei Better Orange.



Aktionäre, die sich aktiv in die virtuelle Hauptversammlung einbringen, erreichen mit ihren Redebeiträgen eine höhere Reichweite bei ihren inhaltsinteressierten Mitaktionären. Außerdem ist es für Aktionäre komfortabler und deutlich umweltfreundlicher, sich online zuzuschalten als zu einer Präsenz-Hauptversammlung anzureisen.



"Die problemlose Umsetzung hat gezeigt, dass es eigentlich kein gangbarer Weg mehr ist, wieder auf reine Präsenz-HV im "Zuschnitt 2019" zurückzugehen." meint Torsten Fues, Vorstand bei Better Orange. "Die Aktionäre haben die Vorzüge der virtuellen HV in den Pandemie-Jahren schätzen gelernt. Jetzt kommt mit dem neuen Gesetz noch die Übertragung sämtlicher Aktionärsrechte ins virtuelle Format hinzu. Unternehmen müssen entweder eine hybride oder eine virtuelle Hauptversammlung anbieten, wenn sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, Nachhaltigkeitsaspekte zu missachten, indem sie Aktionäre zu Deutschland-Reisen zwingen und ihnen dadurch eine zeit- und kosteneffiziente Wahrnehmung ihrer Rechte verweigern."

Über Better Orange

Die Better Orange IR & HV AG ist eine spezialisierte Beratungsgesellschaft für Kapitalmarktkommunikation, Investor Relations sowie Hauptversammlungen im Präsenz-, Hybrid- und virtuellen Format sowie anlassbezogene Gesellschafter- und Gläubigerversammlungen für börsennotierte und kapitalmarktorientierte Unternehmen.

Das Team von Better Orange berät, betreut und unterstützt in allen Fragen der inhaltlichen und technischen Vorbereitung, Organisation und Durchführung einer Versammlung der Anteilseigner, der Investor Relations und Wirtschafts-PR sowie der Einhaltung sämtlicher Marktfolgepflichten einer börsennotierten Gesellschaft.

Zur Kernkompetenz von Better Orange zählen ebenso die kommunikative Begleitung und Unterstützung von IPOs, M&A-Transaktionen, Anleihe-Emissionen und Restrukturierungen.

Better Orange bietet zuverlässige, sichere und innovative Systeme für das Einladungs- und Anmeldemanagement, die Präsenzerfassung, die Durchführung von Abstimmungen sowie die Unterstützung bei der Fragenbeantwortung.

