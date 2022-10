HELLOFRESH - Aktie könnte sich halbieren - Reminder

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 20,190 € (XETRA)

HelloFresh SE bietet frische und personalisierte Ernährungslösungen an. Das Unternehmen betreibt eine Internetplattform, auf der die Kunden zwischen verschiedenen Arten von Speisen und Rezepten wählen können, die an ausgewählten Wochentagen geliefert werden. Das Unternehmen ist in zwei geografischen Regionen tätig: International und USA. Internationale Unternehmen umfassen Niederlassungen in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Deutschland, Österreich, Kanada und der Schweiz. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Großteil seines Umsatzes in den VUSA.

Ausgangslage ist dieses riesige SKS-Trendwendemuster von Juni 2020 bis Juni dieses Jahres. Ab Mitte Juni fällt der Aktienkurs durch die schwarz gestrichelt dargestellte Nackenlinie, - es handelt sich um die maßgebliche Unterstützung des Patterns -, bei 35 EUR hindurch. Dadurch wurde das mittelfristige Verkaufssignal scharf gestellt. Das Korrekturziel wurde mit bis zu 14,88 EUR angegeben. Nach oben ist der Aktienkurs derzeit im 26 EUR-Beeich gedeckelt.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)