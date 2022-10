REITs lieferten jede Menge Dividende: Hier reinvestiere ich jetzt

Meine REITs lieferten mir erneut jede Menge Dividende. Genauer gesagt ist der Oktober für mich (und vermutlich für viele andere Einkommensinvestoren auch) einer von vier Zeiträumen, an denen es eine geballte Ausschüttung gibt. Viele Real Estate Investment Trusts haben Ende September schließlich ihre vierteljährliche Ausschüttung zahlbar gemacht.

Entscheidender ist jedoch häufig, wo man dieses Geld wieder reinvestieren soll. Ich habe auch dafür einen REIT auserkoren, der mir in der jetzigen Marktphase einfach attraktiv bewertet erscheint. Und der in meinem Depot bereits einiges an Gewicht einnimmt. Aber trotzdem reinvestiere ich meine Dividende hier erneut.

REITs lieferten jede Menge Dividende: Hier reinvestiere ich!

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ist der Real Estate Investment Trust meiner Wahl, in den ich meine jetzt erhaltene Dividende reinvestiere. Die Bewertung erscheint mir günstig. Mit momentan über 6 % Dividendenrendite und einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 14 sehe ich eine günstige Chance auf ein starkes passives Einkommen. Sowie auf eine solide Gesamtrendite.

Weiterhin gilt, dass W. P. Carey sich der Marke von 1.400 Immobilien nähern dürfte. Das ist solide diversifiziert. Momentan beträgt das Ausschüttungsverhältnis ca. 80,9 %, was für mich außerdem ziemlich moderat ist. Triple-Net-Lease-Verträge und eine niedrige Leerstandsquote bei einem bunten Mix verschiedener Immobilien aus unterschiedlichen Bereichen bilden die defensive Klasse für mich.

Grundsätzlich bin ich jedoch überzeugt, dass meine Dividende der REITs in W. P. Carey ideal reinvestiert ist, weil der Name für mich vor einer Phase des moderaten Wachstums steht. Bekanntlich hat das Management fast 60 % der eigenen Verträge gegen Inflation gehedget. Bislang kam das noch nicht so stark im operativen Wachstum an. Meine Vermutung ist, dass sich das lediglich jährlich zeigt und wir in den kommenden Quartalen einen Sprung beim Umsatz und den Funds from Operations aufgrund der hohen Inflation sehen können. Gelingt das, so wäre eine Neubewertung mit mehr Wachstum möglich, die bei der jetzigen Bewertung nicht eingepreist erscheint.

Eine günstige Wahl mit Qualität!

W. P. Carey ist eine günstige Wahl mit jeder Menge Qualität. Deshalb fällt meine Entscheidung auf diesen Namen, was das Reinvestieren der Dividende meiner REITs angeht. Es gibt die Chance auf ein moderates Wachstum in Zeiten der Inflation. Aber selbst wenn nicht, so bin ich geneigt zu sagen: Bei der jetzigen Bewertungslage ist das Renditepotenzial insgesamt sehr attraktiv.

Im Endeffekt ist es deine Entscheidung, was du mit der Dividende machen möchtest, die du vielleicht auch jetzt reinvestieren musst. Aber W. P. Carey hätte ich bei den REITs jedenfalls an deiner Stelle als Option auf dem Radar.

