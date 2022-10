SNAP - Snapchat-Aktie bricht nach Zahlen fast 30% ein

Snap Inc. - WKN: A2DLMS - ISIN: US83304A1060 - Kurs: 11,324 € (XETRA)

Snap übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,08 die Analystenschätzungen von -$0,24. Umsatz mit $1,13 Mrd. über den Erwartungen von $1,12 Mrd.Quelle: stock3 News

Was sich nach der obigen Meldung eigentlich wie ein solides Ergebnis liest, löste gestern nachbörslich bei der Snap-Aktie eine Kursschmelze aus. Die Aktie brach direkt nach der Veröffentlichung dieser Quartalszahlen in einer massiven Abwärtsbewegung von rund 11,00 USD auf 7,87 USD in der Spitze ein. Damit könnte heute im regulären Handel das Tief vom März 2020 erreicht werden.

Das ohnehin verlangsamte Umsatzwachstum ist laut der aktuellen Zahlen weiter zurückgegangen. Zuletzt noch deutlich zweistellige Wachstumsraten sind auf einen Anstieg von 6 % zusammengeschmolzen. Nach dem vor einem Jahr ein Quartalsverlust von 72 Millionen USD verzeichnet worden war, hat sich dieser zum abgelaufenen Quartal bereits auf 359,5 Millionen USD ausgeweitet.

Snap Inc. Wochenchart (NYSE)

Snap-Aktie mit Kurszielen bei 5,80 und 3,70 USD

Kurstechnisch befindet sich die Aktie damit seit gestern Abend rund 90 % unter ihrem Allzeithoch bei 83,34 USD aus dem noch gar nicht so weit zurückliegenden September 2021. Sollte sowohl der fundamentale als auch der kurstechnische Abwärtstrend andauern, dürfte auch der Bereich um 7,89 USD in Kürze unterschritten werden.

Das nächste charttechnische Kursziel liegt dann bei 5,80 USD. Bleibt dort eine Erholung aus, wäre ein Abverkauf an das bisherige Allzeittief bei 4,82 USD zu erwarten. Übergeordnet wäre das nächste mittelfristige Abwärtsziel der Aktie bei rund 3,70 USD anzusiedeln.

Größere Erholungen sind dagegen erst wieder bei Kursen über 11,85 USD zu erwarten und könnten die Aktie temporär hin das Abwärtsgap von Ende Juli und damit in Richtung 15,00 USD führen. Vor dem Hintergrund der Unternehmensentwicklung ist diese Aktie allerdings mit Vorsicht zu genießen.

Hier der Chart der Snap-Inc.-Aktie mit den nachbörslichen Kursen von gestern:

Snap Inc. Chartanalyse (mit nachbörslichen Kursen von Nasdaq Basic)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)