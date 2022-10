131,90 Euro Dividende: Dieser Top-REIT lieferte sie mir!

131,90 Euro Dividende von einem Top-REIT sind auf Vierteljahresbasis weiterhin eher selten bei mir. Zwar ist mein Anteil an Real Estate Investment Trusts am Kreise meiner Dividendenaktien relativ hoch. Eine solche Ausschüttung ist trotzdem weder die Regel noch alltäglich. Schade eigentlich!

Allerdings sehe ich den ganzen Prozess als eine Reise an. Der Weg ist Teil des Ziels. Aber schauen wir heute lieber, welcher Real Estate Investment Trust mir die 131,90 Euro Dividende beschert hat. Sowie auch, was jetzt mittelfristig eine logische These sein könnte.

131,90 Euro Dividende: Top-REIT W. P. Carey!

Durch meine weiteren Investitionen und einen schwachen Euro lieferte mir der Top-REIT W. P. Carey (WKN: A1J5SB) in diesem Quartal 131,90 Euro Dividende. Das ist eine Menge. Jedoch ist für mich die Qualität weiterhin das ausschlaggebende Merkmal. Heute möchte ich jedoch nicht erneut tiefer auf den Schutz vor Inflation in den Mietverträgen oder die allgemeine, stabile Basis des Fast-Dividendenaristokraten eingehen, sondern die Möglichkeit in den Fokus rücken, ob Dividendenwachstum möglich ist.

Für mich steht die Möglichkeit jedenfalls im Raum. Wobei ich explizit meine, dass es mal wieder mehr als die 0,2 US-Cent Dividendenwachstum je Vierteljahr geben könnte. Gerade jetzt erholen sich die operativen Zahlen und das Management liefert wieder starke Funds from Operations. Zuletzt von 1,31 US-Dollar je Aktie, was im Laufe dieses Geschäftsjahres zu mindestens 5,22 US-Dollar nach derzeitigem Prognosestand führen soll.

W. P. Carey könnte als potenzieller Top-REIT mit starken Funds from Operations und möglichem Wachstum daher vor einer Phase des stärkeren Dividendenwachstums stehen. Wenn es anstatt unter 1 % plötzlich 2 oder 3 % Dividendenwachstum pro Jahr geben sollte, so schienen die über 6 % Dividendenrendite auch wieder deutlich attraktiver. Der Blick auf die Bilanz zeigt mit einer Nettoverschuldung von 6,7 Mrd. US-Dollar eine moderate Verschuldung bei einer Bilanzsumme von über 15 Mrd. US-Dollar. Trotzdem dürfte relevant sein, ob das Management zunächst das Abbezahlen von Fremdmitteln priorisiert. Beziehungsweise Liquidität vorhalten möchte, um in zukünftiges Wachstum zu reinvestieren.

Im Moment dieser Wert, aber Potenzial ist vorhanden!

W. P. Carey zahlt mir als qualitativer Top-REIT inzwischen 131,90 Euro Dividende. Wir müssen abwarten, ob der Wert so bleibt oder ob ein mittelfristig erstarkender Euro die Ausschüttung womöglich etwas verwässert. Weitere Investitionen kann ich mir durchaus vorstellen.

Aber die relevante Frage ist für mich: Schafft es W. P. Carey, das Dividendenwachstum wieder zu beschleunigen? Das wäre mit Sicherheit für viele Investoren sehr, sehr interessant. Aber es könnte andere Alternativen geben, die das Management zunächst priorisiert angeht. Warten wir ab, ob uns das Zahlenwerk für das dritte Quartal womöglich Antworten liefert. Am 4. November wissen wir jedenfalls mehr.

