Dow Jones Index: Hier steppt der Bulle

Der Leitindex der USA Dow Jones Industrial Average konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche über den EMA 50 hinwegsetzen und bekräftigt dadurch eine seit Ende September laufende Erholungsbewegung. Zwar zeigt der aktuelle Future-Kurs einen leichteren Handelsstart in die neue Woche an, allerdings sind Umkehrsignale derzeit noch nicht auszumachen.

Dies könnte nach dem erfolgreichen Abschluss eines Doppelbodens im Bereich von 28.587 Punkten nun einen Anstieg in den Widerstandsbereich um 31.883 Punkten bedeuten, spätestens ab dem Niveau des EMA 200 bei 32.234 Zählern sollten aber wieder größerer Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden.

Am seit dem Jahreswechsel bestehenden Abwärtstrend würde dieses Szenario allerdings noch nichts ändern, erst oberhalb von mindestens 23.653 Zählern dürfte ein erfolgreicher Kurswechsel auf mittelfristiger Basis zur Oberseite anstehen. In diesem Fall könnte der Dow Jones Index an 35.382 Punkte anknüpfen.

Ein Bruch der markanten Unterstützung um 30.000 Punkten würde dagegen die Gefahr eines Rückläufers zurück auf die Jahrestiefs bei 28.587 Punkten merklich steigern. Gelingt an dieser Stelle keine nachhaltige Stabilisierung, müssen sich Investoren auf Abschläge auf 27.690 Punkte einstellen. Vorläufig allerdings scheinen Bullen das Paket weiter zu beherrschen.