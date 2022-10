Middlesex Water erhöht die Dividende das 50. Jahr in Folge

Das amerikanische Wasserversorgungsunternehmen Middlesex Water Co. (ISIN: US5966801087, NASDAQ: MSEX) wird die Quartalsdividende um 7,6 Prozent auf 0,3125 US-Dollar (zuvor: 0,29 US-Dollar) anheben. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2022 (Record day: 16. November 2022). Es ist nach Firmenangaben die 50. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Seit dem Jahr 1912 wird eine Dividende ausgeschüttet.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet künftig 1,25 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 80,23 US-Dollar (Stand: 21. Oktober 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,56 Prozent.

Middlesex Water Company mit Sitz in Iselin, im US-Bundesstaat New Jersey, wurde 1897 gegründet und ist auf den Betrieb und die Wartung von Wasser- und Abwassersystemen fokussiert. Damit werden rund 500.000 Menschen in New Jersey und Delaware versorgt. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete Middlesex Water einen operativen Umsatz von 39,68 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 36,70 Mio. US-Dollar), wie das Unternehmen bereits am 29. Juli 2022 mitteilte. Der Ertrag lag bei 8,84 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 10,89 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 33,31 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,41 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de