ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung auf tiefsten Stand seit fast zwei Jahren

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Oktober weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 47,1 Zähler, wie die Marktforscher am Montag in London nach einer ersten Umfragerunde mitteilten. Der Indikator ist damit den sechsten Monat in Folge gefallen und liegt so tief wie seit fast zwei Jahren nicht mehr.

Zudem wird die Wachstumsschwelle von 50 Punkten klar unterschritten, was auf eine schrumpfende Wirtschaft hindeutet. Analysten hatten zwar mit einem erneuten Stimmungsdämpfer gerechnet. Sie waren aber von einem etwas höheren Indexwert von 47,6 Punkten ausgegangen.

"Angesichts des verstärkten Produktionsrückgangs und der weiter nachlassenden Nachfrage dürfte die Wirtschaftsleistung der Eurozone im vierten Quartal 2022 schrumpfen, was die Spekulation anheizt, dass eine Rezession immer unvermeidbarer wird", erklärte S&P-Chefökonom Chris Williamson. Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor trübte sich die Wirtschaftslage ein.

Auch in den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone hat sich die Unternehmensstimmung jeweils eingetrübt. Dabei liegen die Stimmungsindizes in Deutschland tiefer als in Frankreich. In Frankreich konnte sich der Bereich Dienstleistungen noch im Expansionsbereich halten.

Nach Einschätzung des Analysehauses S&P Global wird die Konjunktur im gemeinsamen Währungsraum durch die hohe Inflation und durch die Energiekrise belastet.

"Es gibt kaum noch Zweifel. Die Wirtschaft im Euroraum befindet sich in der Rezession", kommentierte Commerzbank-Experte Christoph Weil die Stimmungsdaten. Demnach dürfte die Wirtschaft im Schlussquartal 2022 "spürbar schrumpfen". Nach Einschätzung von Weil dürfte der hohe Inflationsdruck in den kommenden Monaten nur sehr langsam nachlassen.

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index Oktober Prognose Vormonat EURORAUM Gesamt 47,1 47,6 48,1 Industrie 46,6 47,9 48,4 Dienste 48,2 48,2 48,8 DEUTSCHLAND Industrie 45,7 47,0 47,8 Dienste 44,9 44,9 45,0 FRANKREICH Industrie 47,4 47,0 47,7 Dienste 51,3 51,5 52,9

(Angaben in Punkten)

