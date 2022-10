Swiss Prime Site: Capital Markets Day im Zeichen von Life Science und Finanzierungsstrategie

Swiss Prime Site gibt den verschiedenen Stakeholdern am Capital Markets Day 2022 in Basel einen ausgewogenen Marktüberblick und zeigt die Chancen des attraktiven Immobilienportfolios und der Entwicklungspipeline auf. Besonderes Augenmerk wird der global und insbesondere in der Schweiz stark nachgefragten Nutzungsart «Life Science» gewidmet. Darüber hinaus steht die Finanzierungsstrategie im aktuell sich verändernden Zinsumfeld im Zentrum des Interesses. Dahingehend weist Swiss Prime Site eine solide Basis auf, ist ein erstklassiger Schuldner und hat sich in Übereinstimmung mit der operativen Strategie zum Ziel gesetzt, mittelfristig die komplette Finanzierung an die Nachhaltigkeitsziele zu koppeln. Dazu wurde ein «Green Finance Framework» in Kraft gesetzt.

Nutzungsart Life Science mit starkem Momentum

Die Life Science Branche investiert überproportional in Grundlagenforschung, Wissen sowie Technologie und hat in der Schweiz zahlreiche Cluster. Besonders viele Beschäftigte weist sie in den Regionen Basel, Zürich und Genfersee auf. Entsprechend nachgefragt sind komplett ausgebaute Forschungs- und Laborflächen. 2011 wurde auf dem Stücki Areal in Basel der Tech Park eröffnet. Neben Büros und weiterer Infrastruktur bietet er für innovative Jungunternehmen in den Bereichen Life Sciences, Nano-, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Cleantech attraktive und kollaborative Labor- und Forschungsflächen. Der Bau des Tech Parks markierte damit die Geburtsstunde des künftigen Life Science Hubs «Stücki Park». Die Nachfrage nach entsprechenden Flächen hat sich in den vergangenen Jahren weiter akzentuiert. Die Branche Life Science wächst seit Jahren überproportional und erweist sich als nicht anfällig für rezessive Phasen. Dazu René Zahnd, CEO Swiss Prime Site: «Die Nachfrage nach bezugsbereiten Labor- und Forschungsflächen hat uns dazu bewogen, den Stücki Park mittels zwei Bauetappen bedeutend zu erweitern beziehungsweise die Fläche mit vier neuen Gebäuden um 27 000 m2 auf 60 000 m2 zu verdoppeln. Start-ups, Wachstumsunternehmen oder bereits etablierte Marktteilnehmer wollen sich auf die Forschung fokussieren und ihr Kapital dort investieren, wo es ihnen am meisten bringt. Ein zweites, bereits gefestigtes Cluster für Life Science existiert in Schlieren, nahe der Stadt Zürich. Auch dort entstehen auf unserem Areal JED Labor- und Forschungsflächen. Beide Projekte in Basel und Schlieren sind heute schon beinahe vollvermietet.»

Gesicherte Finanzierung auch unter verändertem Zinsregime

Die Unternehmensfinanzierung als strategisches Führungsmittel rückt im derzeit dynamischen Zinsumfeld ins Zentrum des Interesses. Swiss Prime Site verfügt als grösstes börsenkotiertes Immobilienunternehmen über eine solide und ausgewogene Finanzierung. Das Fremdkapital betrug per 30. Juni 2022 rund CHF 5.4 Mrd. und ist über eine diversifizierte Palette von Instrumenten gut abgefedert. Im 3. Quartal 2022 wurden die beiden Sustainability-linked-Konsortialkredite über CHF 2.6 Mrd. vorzeitig um ein Jahr bis 2027/28 zu stabilen Margen verlängert. Das Fälligkeitsprofil der Schulden sieht bis 2025 keine Notwendigkeit für bedeutende Refinanzierungen, sodass Swiss Prime Site für die kommenden drei Jahre von allenfalls unpassenden Rahmenbedingungen auf den Finanzierungsmärkten nicht betroffen sein wird. Dazu Marcel Kucher, CFO Swiss Prime Site: «Neben der zeitlichen Flexibilität sind darüber hinaus mögliche Mehrkosten einer späteren Refinanzierung durch die Indexierung der Geschäftsmieten, Zusatzerträge aus fertiggestellten Immobilienentwicklungen innerhalb der Projektpipeline und des umsichtigen Capital Recyclings aus unserer Sicht gut kompensierbar. Weiter hat Moody’s unser langfristiges Issuer-Rating (A3) mit stabilem Outlook bestätigt.»

Real Estate Asset Management auf Wachstumskurs

Das hohe Wachstum des Bereichs Real Estate Asset Management bzw. Swiss Prime Site Solutions hält an. Der Asset Manager konnte im aktuellen Geschäftsjahr über alle Produkte gesehen insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Kapital aufnehmen und die Assets under Management auf über CHF 7.3 Mrd. steigern. Swiss Prime Site Solutions wuchs dabei gleichmässig in allen drei Geschäftsbereichen und konnte rund 10% Neukunden hinzugewinnen. Nach der abgeschlossenen Übernahme und Integration von Akara wird auch für die kommenden Jahre ein starkes operatives Wachstum angestrebt.

Bekenntnis zur finanziellen und operativen Nachhaltigkeit

Am Capital Markets Day stellte Swiss Prime Site zudem das neue «Green Finance Framework» vor. Im Unterschied zur ersten Version von 2020 handelt es sich nun um ein dynamisches Rahmenmodell, welches neben «grünen» Anleihen auch nachhaltig gelinkte Kredite und weitere Finanzinstrumente umfasst. Das mittelfristige Ziel von Swiss Prime Site ist es, die komplette Unternehmensfinanzierung nachhaltig aufzustellen. Dieses Bestreben unterstützt die operativen Massnahmen innerhalb des Bestands- und Entwicklungsportfolios. Dabei werden bestehende Immobilien nach BREEAM In-Use, ein international verbreitetes Zertifizierungssystem, zertifiziert. Das Ziel ist es, bis Ende 2022 rund 75% der Flächen des Immobilienportfolios mit Zertifikaten zu hinterlegen. Bei Entwicklungsprojekten liegt der Fokus auf der Zertifizierung entlang des Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS). Ebenfalls kommt der Beschaffung und Eigenproduktion erneuerbarer Energie und innovativen Technologien sowie der Kreislaufwirtschaft grosse Wichtigkeit zu. Dazu nochmals René Zahnd, CEO Swiss Prime Site: «Durch die Verknüpfung unserer operativen und finanziellen Prozesse mit der Nachhaltigkeit kommen wir dem Ziel ‘Klimaneutralität 2040’ rascher näher. Unsere Ambitionen wurden kürzlich auch mit hervorragenden GRESB-Resultaten 2022 gewürdigt.»

Guidance 2022 bestätigt

Swiss Prime Site wird die für das Geschäftsjahr 2022 gesetzten Ziele erfüllen. Dazu zählen Assets under Management von über CHF 20 Mrd., ein Leerstand von unter 4.4%, ein Wachstum der Funds from Operations (FFO I) von ≥ 5% und ein LTV von unter 40%.