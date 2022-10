Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

LE GROUPE KURSAAL BERN DEMANDE UN CASINO CONCESSION A SUPPLÉMENTAIRE EN SUISSE ROMANDE ET SE CONCENTRE SUR LA PLATEFORME EN LIGNE 7MELONS.



27.10.2022 / 06:53 CET/CEST

Le groupe Kursaal Bern demande une nouvelle concession A pour un casino terrestre à Romanel-sur-Lausanne et concentre ses forces sur le casino en ligne 7melons.ch. Le 31 décembre 2024, les concessions octroyées pour l'exploitation de maisons de jeu et de jeux de casino en ligne en Suisse arriveront à échéance. Le 27 avril 2022, le Conseil fédéral a décidé de réattribuer 23 concessions (10 concessions A et 13 concessions B). En vue de ces nouvelles candidatures, le groupe Kursaal Bern, qui possède deux casinos sur les sites de Berne et de Neuchâtel, a décidé de demander une nouvelle concession A pour un troisième casino terrestre à Romanel-sur-Lausanne. La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a proposé au Conseil fédéral une implantation dans la région de Lausanne, en plus de Winterthour, comme nouvelle zone pour deux casinos terrestres supplémentaires. Parallèlement, le groupe Kursaal Bern va regrouper ses forces dans le domaine des casinos en ligne et se concentrer à l'avenir sur la plateforme www.7melons.ch. L'exploitation de www.hurrahcasino.ch à Neuchâtel sera arrêtée d'ici fin 2022, compte tenu du cadre légal, et les joueurs de hurrahcasino.ch seront informés de la possibilité de passer sur 7melons.ch. Les deux plateformes 7melons.ch et hurracasino.ch fonctionnent sur la même base technique et ont été développées par le même fournisseur. Le fait de se concentrer sur une seule plateforme permet d'éliminer les structures parallèles coûteuses et de créer des synergies. Le moment est propice pour franchir cette étape, car les deux plates-formes sont encore en cours de développement. Le savoir-faire acquis sera mis en commun et utilisé pour le développement de 7melons.ch, qui offrira à l’avenir tous les avantages des deux plateformes. Une autre raison de cette décision stratégique est le potentiel estimé du marché nettement plus faible que pour les casinos terrestres et le net ralentissement de la croissance du marché dans le domaine des jeux en ligne. Le nombre élevé d'interdictions de jeu ainsi que les plateformes de jeu proposées illégalement conduisent les joueurs à se tourner de plus en plus vers des plateformes étrangères. Pour gagner de nouvelles parts de marché sur ce marché très concurrentiel avec onze fournisseurs en Suisse, des investissements substantiels au niveau du marketing sont nécessaires, associés à des frais de permanence coûteux, afin que la sécurité et les mesures préventives soient garanties en permanence. La focalisation sur une seule plateforme permet une utilisation plus efficace des ressources avec une concentration du savoir-faire existant.



Les ressources libérées au casino de Neuchâtel seront notamment utilisées pour mettre en place le casino terrestre de Romanel-sur-Lausanne. Le groupe Kursaal Bern a ouvert le casino de Neuchâtel en 2012 avec une équipe expérimentée, dont la plupart des membres travaillent encore aujourd'hui au sein du groupe. Cette expérience très positive doit maintenant être mise à profit pour créer un autre casino en Suisse romande. La décision du Conseil fédéral concernant les concessions pour les casinos est attendue vers la fin 2023. Contact Ueli Winzenried Oliver Schmutz Président du Conseil d`Administration Directeur administratif du groupe casinos Kursaal Bern et financier T+41 79 211 25 09 winzenried@drpb.ch T+41 31 339 52 03 oliver.schmutz@kursaal-bern.ch Kursaal Bern AG T+41 31 339 52 06 www.kursaal-bern.ch investoren@kursaal-bern.ch À PROPOS DU KURSAAL BERN Le groupe Kursaal Bern est une entreprise suisse de tradition avec trois secteurs d'activité : centre de congrès, hôtel & gastronomie et casino. Son offre polyvalente tout-en-un se compose de services de congrès professionnels dotés d'une technologie numérique de pointe et de 28 salles utilisables de manière flexible pour des événements pouvant accueillir jusqu'à 1'500 personnes ainsi que des événements en ligne. Le groupe dispose en outre du Swissôtel Kursaal Bern (4 étoiles supérieur), intégré au groupe international Accor, et d'une offre gastronomique attrayante, ainsi que des casinos de Berne et de Neuchâtel. Grâce à sa situation centrale au cœur de Berne, au carrefour de la Suisse alémanique et de la Suisse romande, le groupe Kursaal Bern est bien positionné pour développer continuellement sa position sur le marché en tant que groupe suisse leader dans le domaine des congrès, de l'hôtellerie & de la gastronomie et des casinos.

