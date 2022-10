Nintendo Switch Online: Ab November beginnt die Party!

Nintendo (WKN: 864009) Switch Online ist eine Gaming-Party für alle Retro-Fans. Viele Abonnenten, der letzten Wasserstandsmeldung zufolge 32 Mio. rund um den Globus, wählen dieses Format, um in die Welt alter Videospiele einzusteigen. Einige in der Basis, um beim NES und SNES noch einmal in Kindheitstage einzutauchen.

Andere inzwischen auch tiefer. Das Management von Nintendo hat bei Switch Online eine Erweiterung implementiert. Vor ca. einem Jahr ist das Angebot gelauncht worden, bei dem es auch erweiterte Inhalte aus der Ära von Nintendo 64 sowie des Sega Megadrive gibt. Regelmäßige Releases erweitern das Angebot konsequent.

Wir können mit Blick auf den November jedenfalls sagen, dass dort die Party anfängt. Welche? Regelrechte Fans dürften vielleicht eine Vermutung haben, was dann bei Switch Online veröffentlicht wird.

Nintendo Switch Online: Mario Party kommt

Wie mehrere Branchenportale wie zum Beispiel 4Players berichten, erscheinen für Nintendo Switch Online am 2. November Mario Party Teil 1 und 2. Bei diesem kleinen Bundle handelt es sich erneut um beliebten, starken Content. Eigentlich ist alles mit Super Mario bei der Fanbase sehr beliebt. Das auf Minispielen basierende Format jedoch besonders, schließlich gibt es Ableger auch für viele weitere Konsolen.

Im Jahre 1999 erschien übrigens der erste Teil der Serie, ca. ein Jahr später bereits der zweite Teil. Auffällig ist, dass sich die Japaner dieses Mal offensichtlich dazu entschlossen haben, zwei Titel auf Switch Online zu veröffentlichen. Es ist besonders, dass sie von ihrem monatlichen einen Content-Drop abweichen. Vielleicht jedoch, weil es zwei Spiele aus der gleichen Reihe sind.

Für mich relevant (sowohl als Fan als auch als Investor) ist, dass Nintendo weiterhin guten und beliebten Content veröffentlichen kann. Mit Mario Party Teil 1 und 2 dürften jedenfalls einige Zocker passend zum Herbst und zu kürzeren Tagen zu ihrer Konsole zurückkehren.

Starke Inhalte weiterhin vorhanden

Das Bemerkenswerte mit Blick auf die Nintendo-Aktie ist für mich: Die Japaner schaffen es weiterhin, guten und beliebten Content zu veröffentlichen. Selbst aus der 64er-Ära hat man das volle Potenzial noch nicht ausgespielt. Man könnte sagen, dass dieser Content-Drop noch einmal ein Blockbuster-Potenzial besitzt. Wobei ich mich frage, wie die Portierung auf die neue Konsole klappt.

Aber im Endeffekt sehen wir, dass Switch Online für Nintendo noch nicht ausgereizt ist. Möglichkeiten und starke Content-Drops sind noch vorhanden. Passend zum Herbst gibt es zudem jetzt nicht nur einen, sondern gleich zwei. Damit kann die Party wohl beginnen. Und, wer weiß: Vielleicht zieht das weitere Abonnenten an.

Der Artikel Nintendo Switch Online: Ab November beginnt die Party! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Nintendo. The Motley Fool empfiehlt Nintendo.

Motley Fool Deutschland 2022