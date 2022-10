ROUNDUP: Ehemann von Nancy Pelosi in Wohnhaus angegriffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Ehemann der prominenten US-Politikerin Nancy Pelosi ist im Wohnhaus des Paares in San Francisco überfallen worden. US-Medienberichten zufolge war es eine gezielte Attacke. Der Angreifer habe in der Nacht zum Freitag mehrfach "Wo ist Nancy?" gerufen, schrieben unter anderem die "New York Times" und die "Washington Post" unter Berufung auf Behördenvertreter.

Das "Wall Street Journal" berichtete, der Mann habe dann mit einem Hammer auf den 82-jährigen Paul Pelosi eingeschlagen. Die von Leibwächtern geschützte Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses war zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Stadt.

Paul Pelosi werde nun in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, teilte ein Sprecher seiner Ehefrau mit. Er werde sich "voraussichtlich vollständig erholen". Der Angreifer befinde sich in Gewahrsam, das Motiv für den Angriff werde untersucht.

Die Demokratin Pelosi ist häufiges Ziel verbaler Attacken der politischen Rechten in Amerika. Ex-Präsident Donald Trump nennt sie immer wieder "Crazy Nancy" ("verrückte Nancy"). Als Sprecherin des Repräsentantenhauses steht sie weit oben in der politischen Rangfolge der USA./trö/DP/he