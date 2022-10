EQS-Adhoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer neuen 7,75 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023

EQS-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer neuen 7,75 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023



31.10.2022 / 12:10 CET/CEST

Leipzig, 31. Oktober 2022 – Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A30VUP4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,75 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neue Anleihe 2022/2027 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.



Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der 7,25 % Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) ihre Schuldverschreibungen 2017/2023 im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 3. November 2022 beginnen und am 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ) enden.



Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität.



Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2022) verfügbar.



Die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 sollen voraussichtlich am 14. Dezember 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.



Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2022 einsehbar sind.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@better-orange.de



Eckdaten der Anleihe 2022/2027 Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A30VUP4 / A30VUP Kupon 7,75 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Umtauschprämie 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 Umtauschfrist 3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ) Zeichnungsfrist 21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) Valuta 14. Dezember 2022 (voraussichtlich) Laufzeit 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2023) Rückzahlungstermin 14. Dezember 2027 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags

Ab 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA < 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme, Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Bookrunner Quirin Privatbank AG 31.10.2022 CET/CEST

