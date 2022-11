Dow Jones Index: Am Downtrend angekommen

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones Industrial Average (DJIA) beweist zuletzt außerordentliche Kursstärke und hat sich in den Bereich seines diesjährigen Abwärtstrends aufwärts begeben. Doch werden Bullen die Rallye weiter fortsetzen können?

Diese Frage wird erst in den kommenden Stunden bis Tagen beantwortet werden können, in besonderer Abhängigkeit des Fed-Zinsentscheids am Mittwoch. Sollte die anstehende Entscheidung nämlich außer den Technologiewerten auch die Industrietitel gen Süden drücken, dürfte der Bärenmarkt wieder in voller Kraft zuschlagen.

Unmittelbare Abwärtsrisiken auf 31.883 und darunter den Support bei 31.142 Punkten wären dann die Folge. Eine weitere Unterstützung findet der DJIA bei 31.118 Zählern vor.

Ein bullisches Szenario müsste dagegen aufgrund einer leichten Unschärfe des diesjährigen Abwärtstrends mindestens ein Niveau von 33.370 Punkten durchdringen, damit die laufende Rallye in den Bereich von 34.285 Punkten ausgebaut werden kann. Natürlich ist an derart neuralgischen Stellen erhöhte Volatilität einzuplanen, aber auch zahlreiche Fehlsignale!