EQS-News: Direct Communication Solutions, Inc.: DCS kündigt die Einführung von MiEbike, einer cloudbasierten Asset Tracking-Lösung für den wachsenden E-Bike-Markt, an

Emittent / Herausgeber: Direct Communication Solutions, Inc. / Schlagwort(e): Expansion/Markteinführung

Direct Communication Solutions, Inc.: DCS kündigt die Einführung von MiEbike, einer cloudbasierten Asset Tracking-Lösung für den wachsenden E-Bike-Markt, an



01.11.2022 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





San Diego, Kalifornien – 31. Oktober 2022 – Direct Communication Solutions, Inc. (OTCQX: DCSX) (CSE: DCSI) (Börse Frankfurt: 7QU), ein führender Anbieter von IT-Lösungen für den IdD-Markt (Internet der Dinge), freut sich, den Start von MiEbike, der neuesten cloudbasierten Asset Tracking IoT-Lösung für den schnell wachsenden E-Bike-Markt bekannt zu geben. Bei MiEbike handelt es sich um eine mobile App, die vollständig in die cloudbasierte MiFleet-Plattform von DCS integriert ist und eine Nachverfolgung von E-Bikes in Echtzeit ermöglichen und wertvolle Standortdaten im Falle eines Diebstahls liefern soll, um das schnelle Wiederauffinden von entwendeten E-Bikes zu unterstützen.

Gemäß dem Bericht von Markets and Markets wird davon ausgegangen, dass der globale E-Bike-Markt von 40 Milliarden $ im Jahr 2022 auf 92 Milliarden $ im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % entspricht. Die durchschnittlichen Kosten für ein E-Bike liegen in den USA bei 1.800 $, während sich die Kosten für den Austausch eines Lithium-Ionen-Akkus zwischen 500 und 600 $ bewegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein E-Bike in den USA gestohlen wird, liegt pro Jahr bei 3,8 %. In den USA wird alle 30 Sekunden ein Fahrrad gestohlen, was im Durchschnitt 2 Millionen entwendete Fahrräder und einen Schadenswert von 350 Mio. $ pro Jahr ausmacht. Angesichts des hohen Werts von E-Bikes ist die Wahrscheinlichkeit eines Diebstahls 3-mal höher als bei einem normalen Fahrrad.

„Aufgrund der hohen Kosten der E-Bikes und der Zunahme bei den Diebstählen möchten wir eine unauffällige, leicht zu installierende GPS-Tracking-Lösung anbieten, die Standortdaten in Echtzeit übermittelt, um das schnelle Wiederauffinden von entwendeten E-Bikes zu unterstützen”, erklärte Chris Bursey, der CEO von DCS. „MiEbike ist eine mobile App, die Information zum Standort, Alarme, Benachrichtigungen und Geozonen übermittelt und das Teilen des Standorts für Ihr E-Bike erlaubt, wenn es gestohlen wird. Das robuste LTE GPS-Tracking-Gerät ermöglicht eine Überwachung für 30 Tage mit 5-Sekunden-Reporting für eine praktisch in Echtzeit erfolgende Überwachung. MiEbike sendet eine Mitteilung über niedrigen Akku-Stand, um anzuzeigen, wann der Akku wieder aufgeladen werden muss. MiEbike bietet zusätzliche Sicherheit durch Informationen über den Standort Ihres E-Bikes im Falle eines Diebstahls.”

MiEbike ist durch unsere Partner, online und über unser umfassendes Netz an Händlern und Weiterverkäufern käuflich zu erwerben. MiEbike kann in Form eines jährlichen oder monatlichen Abonnement-Plans erworben werden.



Über DCS

DCS ist ein Integrator von Technologielösungen, dessen Fokus auf der Vernetzung des Internets der Dinge liegt. Wir bieten echte Lösungen für echte Probleme. Unsere Softwareanwendungen und skalierbaren Cloud-Services sammeln und bewerten geschäftskritische Daten von Assets aller Art. DCS hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien und wird an der OTCQX („DCSX“), der Canadian Securities Exchange („DCSI“) und der Frankfurter Börse („7QU“) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.dcsbusiness.com. DCS und das DCS-Logo gehören zu den Marken von DCS in den Vereinigten Staaten. Alle anderen genannten Marken oder Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Ansprechpartner:

Bill Espley, Direktor

billespley@gmail.com

604-630-3072

Chris Bursey, CEO

cbursey@dcsbusiness.com

858-525-2483



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die derzeitigen Ansichten der Geschäftsleitung zu künftigen Ereignissen und Vorgängen widerspiegeln. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen können. Nach unserer Auffassung gehören zu diesen potenziellen Risiken und Unsicherheiten u. a.: die anhaltende COVID-19-Pandemie, die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittherstellern, Lieferanten, Technologien und Infrastruktur, Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, Branchenrisiken wie Wettbewerb, Online-Sicherheit, staatliche Regulierung und globale Wirtschaftsbedingungen sowie die Finanzlage des Unternehmens und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten mit Blick auf diese Faktoren beurteilt werden. Diese Risikofaktoren und andere wichtige Faktoren, die unsere Geschäfts- und Finanzergebnisse beeinflussen können, werden in der Diskussion und Analyse unserer Geschäftsleitung, in regelmäßigen Berichten und anderen öffentlichen Unterlagen erörtert, die auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar sind und beim OTC Disclosure and News Service veröffentlicht werden. DCS verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) haften für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.