Uber Technologies: Aktie steigt zweistellig!

Die Uber-Aktie ist an der New Yorker Börse um rund 15 Prozent nach oben geschossen, trotz der hohen Inflation und eines Konjunkturabschwungs ist das Unternehmen im Sommer stark gewachsen und konnte seinen Umsatz im Jahresvergleich um 72 % auf 8,3 Mrd. US-Dollar steigern. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIT) stieg um 508 Millionen auf 516 Millionen Dollar an. Einziger Makel bleibt jedoch das Nettoergebnis, hier fuhr Uber einen Verlust von 1,2 Mrd. Dollar ein.

Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt seit den Sommermonaten einen erbitterten Kampf um einen seit April letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend, durch den heutigen Auftrieb könnte dies Schiebephase demnächst beendet werden und eine mittelfristige Weichenstellung für Uber bedeuten. Entsprechend können hiervon auch interessierte Investoren profitieren.

Hochgesprungen

Der Uber-Kurs ist direkt in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts angesprungen, aber erst weitere Zukäufe dürften das Bild einer nachhaltigen Trendwende festigen und Gewinne zunächst an die Septemberhochs bei 34,33 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Sollte auch diese Hürde fallen, würde der nächste Schritt in den Widerstandsbereich zwischen 37,45 und 38,71 US-Dollar aufwärtsführen. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UK8B2N zum Einsatz kommen. Wegen der zu heute gerissenen Kurslücke sollten etwaige Verluste zurück auf den EMA 50 bei glatt 28,00 US-Dollar zuvor allerdings noch zwingend einkalkuliert werden. Ins bärische Lager würde die Aktie dagegen erst unterhalb von 24,00 US-Dollar wechseln, Verluste auf 19,90 US-Dollar wären dann aller Wahrscheinlichkeit nach vorprogrammiert.