Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Prognose/Aktienrückkauf

Meier Tobler Group AG: Meier Tobler auch im dritten Quartal auf Wachstumskurs



02.11.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Version française: meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias

Versione italiana: meiertobler.ch/it/Investitori-e-media Nebikon, 2. November 2022 Meier Tobler auch im dritten Quartal auf Wachstumskurs Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2022 von 9.0 Prozent

Deutliche Steigerung des operativen Gewinns für das Geschäftsjahr 2022 erwartet

Volumen des Aktienrückkaufprogramms übersteigt CHF 10 Mio. im Jahr 2022 Auch im dritten Quartal bleibt Meier Tobler auf Wachstumskurs. In der Periode Januar bis September 2022 erzielt Meier Tobler einen Umsatz von CHF 403 Mio., was einem Plus von 9.0 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (nach 7.6 Prozent im ersten Halbjahr). Treiber des erfreulichen Wachstums sind die anhaltend hohe Nachfrage nach Wärmepumpen bei Heizungssanierungen sowie ein starkes Handelsgeschäft. Die Verfügbarkeit war auch im dritten Quartal intakt. Die Marktsituation ist jedoch nach wie vor fragil. Die Lieferengpässe haben sich in den letzten Wochen eher akzentuiert. Entsprechend erwartet Meier Tobler für das vierte Quartal ein leicht abgeschwächtes Umsatzwachstum. Die EBITDA-Marge des ersten Halbjahres im Umfang von 8.6 Prozent sollte auch im zweiten Halbjahr erreicht oder leicht übertroffen werden können. Die detaillierten Geschäftszahlen werden am 15. Februar 2023 publiziert. Im Rahmen des am 11. März 2022 gestarteten Aktienrückkaufprogramms wurden per 28. Oktober 2022 356’700 Aktien im Wert von CHF 9'010’886 zurückgekauft. Aufgrund des erfreulichen Geschäftsgangs wird das Rückkaufvolumen im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich leicht höher als geplant ausfallen. Aus diesem Grund wird die beim Start des Programms selbst auferlegte Restriktion von CHF 10 Mio. pro Jahr fallen gelassen. Die übrigen Parameter des Aktienrückkaufprogramms bleiben unverändert, insbesondere die Laufzeit von maximal 3 Jahren sowie das Gesamtvolumen von maximal CHF 30 Mio. bzw. maximal 1'039'290 Namenaktien (entspricht 8.66 Prozent des Aktienkapitals). Ein angepasstes Inserat zum Aktienrückkaufprogramm ist auf der Website von Meier Tobler publiziert. Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Lukas Leuenberger, CFO

+41 44 806 47 44, lukas.leuenberger@meiertobler.ch Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute rund 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG). Diese Ad hoc-Mitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/adhoc-mitteilungen zur Verfügung.

