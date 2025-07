EQS-News: Bastei Lübbe steigert Umsatz sowie Profitabilität und erfüllt mehrfach angehobene Ergebnisprognose

EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Bastei Lübbe steigert Umsatz sowie Profitabilität und erfüllt mehrfach angehobene Ergebnisprognose



15.07.2025

Konzernumsatz steigt um 3,3 Prozent auf 114,0 Millionen Euro (Vorjahr: 110,3 Millionen Euro)

Konzern-EBIT um 22,4 Prozent auf 17,1 Millionen Euro (Vorjahr: 14,0 Millionen Euro) gewachsen

EBIT-Marge auf 15,0 Prozent erhöht (Vorjahr: 12,7 Prozent)

Anstieg der Dividende auf 36 Cent je Aktie (Vorjahr: 30 Cent)

Ausblick auf starkes Umsatzwachstum bei weiterhin hoher Profitabilität im Geschäftsjahr 2025/2026

Köln, 15. Juli 2025 – Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) blickt mit den heute veröffentlichten testierten Zahlen auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/2025 zurück. Trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds profitierte das Unternehmen unter anderem von der weiterhin erfolgreichen New Adult Community-Verlagsmarke LYX sowie der aufstrebenden Young Adult Verlagsmarke ONE und konnte sein profitables Wachstum weiter vorantreiben. Entsprechend erhöhte sich auch der Umsatzanteil der Community-getriebenen Geschäftsmodelle um weitere vier Prozentpunkte auf nun 39 Prozent (Vorjahr: 35 Prozent). Dabei verbesserte sich der Konzernumsatz um 3,7 Millionen Euro auf 114,0 Millionen Euro (Vorjahr: 110,3 Millionen Euro). Damit wurden die ursprüngliche Prognose (111 bis 115 Millionen Euro) und die erste Prognoseanhebung (113 bis 117 Millionen Euro) gut erreicht. Die letzte Umsatzprognose von 116 bis 119 Millionen Euro wurde jedoch vor dem Hintergrund des schwachen Buchmarkts im ersten Quartal des Jahres 2025 leicht verfehlt. Mit Print, Audio und Digital stand das Umsatzwachstum weiterhin auf einer breiten Basis über alle Ausspielformate hinweg. Dabei nahm der digitale Anteil an den Umsatzerlösen von 29 Prozent im Vorjahr auf jetzt 31 Prozent im Geschäftsjahr 2024/2025 zu.

Äußerst positiv entwickelte sich das Konzern-EBIT, das von 14,0 Millionen Euro um 22,4 Prozent auf 17,1 Millionen Euro stieg. Damit wurden die ursprüngliche Prognose (13 bis 14 Millionen Euro) sowie die erste Prognoseanhebung (15 bis 16 Millionen Euro) klar übertroffen und die letzte Prognoseanhebung auf 17 bis 18 Millionen Euro erfüllt. Die EBIT-Marge hat sich ebenfalls nochmals stark verbessert und lag mit 15,0 Prozent (Vorjahr: 12,7 Prozent) erneut deutlich im zweistelligen Bereich.

„Das abgelaufene Geschäftsjahr war außerordentlich erfolgreich. Die beiden Pfeiler unserer Wachstumsstrategie Community-getriebene Geschäftsmodelle sowie Digitale Angebote und Services haben sich als nachhaltig performant erwiesen und zeigen weiteres Potenzial. Entsprechend suchen und finden wir, etwa mit dem Aufbau unserer Direct Commerce Geschäfte oder der Expansion unser Verlagsmarke LYX in den US-amerikanischen Markt, stetig neue Geschäftsfelder und Ertragsmöglichkeiten, um uns weiterzuentwickeln und weiter zu wachsen“, erläutert Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG.

Umsatzwachstum durch Community-Modelle und Digitale Geschäfte

Im größenmäßig bedeutsameren Segment Buch konnte der Umsatz von 102,9 Millionen Euro auf 107,0 Millionen Euro gesteigert werden. Hierzu trug insbesondere der Erfolg der Community-getriebenen Geschäftsmodelle bei. So erzielte die New Adult Verlagsmarke LYX einen Umsatzzuwachs von 14 Prozent, was auch auf den Erfolg der TV-Adaption durch die Amazon Prime Serie „Maxton Hall“ zurückzuführen ist, die für eine enorme Nachfrage nach der Buchvorlage sorgte. Aber auch im Kinder- und Jugendbuchbereich mit der Community-getriebenen Verlagsmarke ONE konnten die Umsätze um weitere 10 Prozent gesteigert werden. Die Verlagsmarke Community Editions trug ebenfalls zu der positiven Entwicklung bei und verbesserte den Umsatz um 11 Prozent. Im Bereich Audio ist es trotz des anhaltenden Umsatzrückgangs bei Hörbuch-CDs (-0,3 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr) gelungen, den Gesamtumsatz erneut deutlich um 11 Prozent zu steigern – ein Resultat der sehr erfolgreichen Vermarktung von Download- und Streaming-Inhalten. Das Digitale Programm verzeichnete einen leichten Umsatzanstieg von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das EBIT im Segment Buch zeigte sich nochmals deutlich verbessert und lag mit 16,2 Millionen Euro klar über dem Vorjahresniveau von 13,0 Millionen Euro. Diese Entwicklung ist unter anderem auf einen vorteilhafteren Produktmix und eine entsprechend höhere Rohertragsmarge zurückzuführen, wie auch auf erneute Ausschüttungen durch Räder GmbH und Pressegrosso-Vertriebsgesellschaften.

Der Umsatz im Segment „Romanhefte“ belief sich auf 7,1 Millionen Euro, gegenüber 7,4 Millionen im Vorjahr. Rückläufige Umsätze durch Reduktion der Verkaufsstellen konnten durch Umsätze im Webshop sowie durch Zuwachs in den digitalen Produkten teilweise kompensiert werden. So lag das Segment-EBIT im Berichtsjahr mit 0,9 Millionen Euro nur leicht unter dem Vorjahr (1,0 Millionen Euro) und blieb damit insgesamt auf einem stabilen Niveau.

Steigender Umsatz und stabile Kosten treiben Profitabilität weiter voran

Die Kosten zeigten sich im Geschäftsjahr 2024/2025 nahezu stabil. Der Materialaufwand belief sich im Berichtsjahr auf 55,5 Millionen Euro, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr (55,9 Millionen Euro) von 0,4 Millionen Euro entspricht. Dies ist hauptsächlich auf den Anstieg der digitalen Umsatzerlöse mit geringerer Materialaufwandsquote sowie deutlich geringere Abschreibungen auf aktivierte Autorenhonorare zurückzuführen. Die Materialaufwandsquote lag dementsprechend unter dem Vorjahresniveau. Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund gestiegener Beschäftigtenzahlen von 21,5 Millionen Euro auf 22,6 Millionen Euro. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Berichtsjahr leicht um 1,1 Millionen Euro von 19,7 Millionen Euro auf 20,8 Millionen Euro, im Wesentlichen aufgrund höherer IT-Aufwendungen sowie Werbe- und Vertriebskosten. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen verringerten sich von 3,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 2,5 Millionen Euro im Berichtsjahr. Der Rückgang erklärt sich vor allem aus den erfolgten Wertberichtigungen auf die bilanziellen Vermögenswerte bei smarticular in Höhe von 1,0 Millionen Euro im Vorjahr.

Das EBIT des Konzerns verbesserte sich vor diesem Hintergrund im Geschäftsjahr 2024/2025 nochmals deutlich auf 17,1 Millionen Euro nach 14,0 Millionen Euro im Vorjahr. Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern betrug im Berichtsjahr 16,5 Millionen Euro (Vorjahr: 13,3 Millionen Euro). Nach Berücksichtigung der Ertragsteuern in Höhe von 5,1 Millionen Euro (Vorjahr: 4,5 Millionen Euro) ergab sich ein Konzernperiodenergebnis von 11,4 Millionen Euro (Vorjahr: 8,8 Millionen Euro), welches mit 11,3 Millionen Euro (Vorjahr: 8,7 Millionen Euro) auf die Anteilseignerinnen und -eigner der Bastei Lübbe AG entfällt. Das Ergebnis pro Aktie belief sich entsprechend auf 0,86 Euro nach 0,66 Euro im Vorjahr.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist im Berichtsjahr von 2,7 Millionen Euro im Vorjahr auf ‑0,6 Millionen Euro gesunken. Dies ist bei einem deutlich erhöhten Konzernperiodenergebnis im Wesentlichen auf hohe Vorauszahlungen im Bereich der Autorenhonorare, einen einmaligen Effekt aus der Beendigung des Factorings mit dem damit einhergehenden Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie auf einen Anstieg der Vorräte zurückzuführen. Darüber hinaus sind auch die Investitionen gestiegen, so dass der Free Cashflow (Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus Investitionstätigkeit) mit -1,8 Millionen Euro ebenfalls weit unterhalb des Vorjahres (4,2 Millionen Euro) lag. Diese Maßnahmen stellen die weitere Umsetzung der Wachstumsstrategie sicher und sind eine wesentliche Grundlage für das prognostizierte Umsatz- und Free Cashflow-Wachstum im Geschäftsjahr 2025/2026.

Die Vermögenslage des Konzerns war im abgelaufenen Geschäftsjahr geprägt durch eine Verschiebung von kurz- zu langfristigen Vermögenswerten. Die langfristigen Vermögenswerte erhöhten sich entsprechend auf 56,6 Millionen Euro nach 48,5 Millionen Euro zum 31. März 2024, was im Wesentlichen aus hohen Auszahlungen für Bestseller-Autoren im Bereich der vorausgezahlten Autorenhonorare resultiert. Die kurzfristigen Vermögenswerte nahmen um 2,3 Millionen Euro von 55,5 Millionen Euro auf 57,8 Millionen Euro zum 31. März 2025 zu. Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen infolge des erhöhten Umsatzes des Geschäftsjahres sowie die Beendigung des Factorings zurückzuführen, während sich der Bestand an Zahlungsmitteln verringerte. Die Bilanzsumme zum Ende des Geschäftsjahres 2024/2025 lag bei 114,3 Millionen Euro (Vorjahr: 103,9 Millionen Euro). Der den Aktionärinnen und Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Anteil am Eigenkapital in Höhe von 68,7 Millionen Euro (Vorjahr: 61,3 Millionen Euro) führte zu einer deutlich gestiegenen Eigenkapitalquote von 60,3 Prozent (Vorjahr: 59,2 Prozent).

„Das abgelaufene Geschäftsjahr zeigt, dass wir unsere Profitabilität klar im zweistelligen Bereich stabilisieren können und unterstreicht zugleich die weiteren Potenziale unserer Geschäftsmodelle. Denn das herausragende Ergebnis, das wir in diesem Jahr erzielt haben, resultiert aus der Kombination von Kostendisziplin und hoher Profitabilität in unseren Wachstumsbereichen. Diese finanzielle Stärke bildet eine stabile Grundlage für die weitere Umsetzung unserer Wachstumsstrategie“, ergänzt Mathis Gerkensmeyer, Finanzvorstand der Bastei Lübbe AG.

Anhebung der Dividende 36 Cent je Aktie vorgeschlagen

Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 17. September 2025 eine Erhöhung der Dividende von 30 Cent auf 36 Cent je Aktie vor, was knapp 42 Prozent des ausschüttungsfähigen Ergebnisses entspricht und damit weiterhin im Rahmen der kommunizierten Bandbreite (40 bis 50 Prozent) liegt.

Starkes Wachstum mit weiterhin hoher Profitabilität geplant

Das Kulturgut und Unterhaltungsmedium Buch, ergänzt um die attraktiven digitalen Angebote in eBook und Audio, ermöglicht ungebrochen chancenreiche und renditestarke Geschäftsmodelle und bietet weiterhin vielfältige Wachstumspotenziale. So wird Bastei Lübbe zeitgemäße Varianten von community-getriebenen Modellen stabilisieren, ausbauen und weiterentwickeln und dabei vor allem durch digitalen Austausch mit der Zielgruppe die Bedürfnisse und Wünsche der Leserinnen und Leser nach spannender und emotionaler Unterhaltung und zusätzlichen buchaffinen Produkten aufnehmen. Die Profitabilität soll weiterhin auf hohem Niveau gehalten werden, auch wenn es zu Margenveränderungen gegenüber dem Berichtsjahr durch einen anderen Produktmix kommen wird. Im Programmbereich wird das Geschäftsjahr 2025/2026 geprägt sein von einer Reihe von Neuerscheinungen großer Weltbestseller-Autoren wie Dan Brown, Ken Follett oder Rebecca Gablé. Im Verlagsbereich LYX setzt Bestseller-Autorin Mona Kasten ihre Erfolgsreihe „Scarlet Luck“ fort. Und auch andere deutsche LYX-Erfolgsautorinnen wie Lena Kiefer und Laura Kneidl starten neue Reihen. Zudem werden bei LYX neue Titel der internationalen TikTok-Phänomene Ana Huang, Hannah Grace und Brittainy Cherry erwartet. Darüber hinaus werden mit Grau und Pfaueninsel im Laufe des Geschäftsjahres zwei neue Verlagsmarken realisiert. Weiteres Umsatzwachstum ist auch im Bereich Lübbe Audio, der von den zahlreichen großen Bestsellern in Hörbuchverwertungen profitieren wird, geplant.

Für das Geschäftsjahr 2025/2026 prognostiziert der Vorstand daher ein Umsatzwachstum von bis zu 10 Prozent auf 120 bis 125 Millionen Euro. Auf das Segment Buch entfallen davon zwischen 113 und 118 Millionen Euro (Berichtsjahr: 107,0 Millionen Euro) und auf das herausfordernde Segment der Romanhefte etwa 7,0 Millionen Euro (Berichtsjahr: 7,1 Millionen Euro). Das Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird in einer Spanne zwischen 14,0 und 16,0 Millionen Euro erwartet, was erneut einer klar zweistelligen EBIT-Marge von etwa 12 Prozent entspräche. Für das Segment Buch liegt das Ziel-EBIT zwischen 13,5 und 15,5 Millionen Euro (Berichtsjahr: 16,2 Millionen Euro). Für das Segment Romanhefte wird ein EBIT von etwa 0,5 Millionen Euro (Berichtsjahr: 0,9 Millionen Euro) angestrebt. Der Geschäftsbericht 2024/2025 der Bastei Lübbe AG ist unter www.bastei-luebbe.de verfügbar.

Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 114 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2024/2025). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.

Kontakt Bastei Lübbe AG:

Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de

