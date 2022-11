HANNOVER RÜCK auf Wachstumskurs im 3. Quartal!

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 167,100 € (XETRA)

Die Hannover-Rück-Aktie gehört zu den Werten, die schon seit einigen Wochen bullisch unterwegs sind. Heute musste sich zeigen, ob die Erwartungen der Marktteilnehmer gerechtfertigt sind oder nicht, denn das Unternehmen legte Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Diese nimmt der Markt im frühen Donnerstagshandel positiv auf und die Aktie kann im Gegensatz zum Gesamtmarkt zulegen. Die Zahlen selbst aber sind durchwachsen und auch der Ausblick ist zurückhaltend.

Das dritte Quartal im Detail

Im abgelaufenen dritten Quartal stiegen die Bruttoprämien von Hannover Rück von 7,15 Mrd. EUR auf 8,91 Mrd. EUR. Hier konnten die Erwartungen der Analysten in Höhe von 8,02 Mrd. EUR deutlich übertroffen werden. Gleiches gilt auch für das Ebit, welches von 324,5 Mio. EUR auf 408,9 Mio. EUR wuchs, wohingegen Analysten mit nur 399 Mio. EUR gerechnet haben.

Einen deutlichen Rückschlag musste man jedoch beim Nettogewinn hinnehmen, zumindest was die Erwartungen anging. Analysten rechneten mit 311 Mio. EUR, tatsächlich aber wurden es nur 221,9 Mio. EUR. Damit lag man aber immer noch ca. 36 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres. Im Ausblick auf das weitere Jahr sieht das Unternehmen das Nettoergebnis im unteren Bereich der Spanne von 1,4-1,5 Milliarden EUR.

Mit Blick auf die charttechnische Verfassung können Trader und Anleger in der Hannover-Rück-Aktie weiterhin optimistisch nach vorne schauen. Man muss zwar zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen einplanen, nach dem Überwinden der Widerstandszone um 163 EUR hätte die Aktie in den kommenden Wochen jedoch Chancen in Richtung 177-180 EUR, wo man auf die nächsten Widerstände trifft.

Im besten Fall kommt es im Rahmen dieser Aufwärtsbewegung innerhalb von kurzfristigen Korrekturen schon nicht mehr zum nachhaltigen Kursen unterhalb von 160 EUR. Falls doch, hätten die Bullen noch im Bereich bis hin zu ca. 150 EUR weitere Chancen. Ob man dann jedoch noch immer von einem schönen Aufwärtstrend sprechen kann, steht auf einem anderen Blatt. Man sollte sich die Aktie in diesem Fall noch einmal genauer anschauen.

Fazit: Die Basis für weitere Kursgewinne in der Hannover-Rück-Aktie ist vorhanden, vor allen Dingen solange die Kurse nicht nachhaltig unter ca. 160 EUR zurückfallen.

