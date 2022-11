Putin - Zivilisten sollen Region Cherson verlassen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin billigt die Ausreise aller Zivilisten aus dem Gebiet Cherson und nährt damit Spekulationen auf einen Rückzug russischer Truppen aus der umkämpften Region.

Alle, die in Cherson lebten, sollten aus dem gefährlichen Gebiet herausgebracht werden, sagte Putin am Freitag in einer Rede zum Tag der Nationalen Einheit. "Die Zivilbevölkerung sollte nicht leiden." Ukrainischen Angaben zufolge wurden Zivilisten auch gegen ihren Willen aus russisch besetzten Gebieten deportiert. Russland hat dies dementiert.

Cherson gehört neben Luhansk, Donezk und Saporischschja zu den vier ukrainischen Regionen, die Russland nach seiner im Februar begonnenen Invasion annektiert hat. Die Region Cherson ist für Russland auch ein strategisch wichtiger Zugang zu der 2014 annektierten Krim. Die Ukraine und zahlreiche weitere Staaten erkennen die Annexionen nicht an. Die Ukraine hatte zuletzt gewarnt, angebliche Pläne Russlands zum Rückzug aus Cherson könnten der Versuch sein, vorrückende ukrainische Truppen in eine Falle zu locken.

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew bezeichnete in einer Rede zum Tag der Einheit des Volkes Russlands Angriff auf die Ukraine als heiligen Kampf gegen Satan. Die Aufgabe des Vaterlands sei, den obersten Herrscher der Hölle zu stoppen, sagte der Vizechef des russischen Sicherheitsrates. Die russische Regierung hatte den als "militärische Spezialoperation" bezeichneten Angriffskrieg wiederholt als Kampf gegen vom Westen unterstützte Faschisten an der Regierung in Kiew bezeichnet. Zudem bezeichnet sie Russen, Ukrainer und Belarussen als Teile desselben Volks.

Einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge unterzeichnete Putin ein Gesetz, wonach nun auch Schwerverbrecher eingezogen werden können. Bisher waren in Russland inhaftierte Kriminelle bereits als freiwillige Kämpfer im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt worden. Im Rahmen der von Russland als abgeschlossen erklärten Teilmobilmachung seien 318.000 Personen einberufen worden, zitierte die Agentur Interfax Putin. Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte gesagt, dass von der am 21. September angekündigten Maßnahme 300.000 Reservisten betroffen seien.

(Bericht von Pavel Polityuk, Tom Balmforth und Guy Faulconbridge, geschrieben von Kerstin Dörr und Jörn Poltz.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)