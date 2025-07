Trading-Chance Heizöl: Nachfrage lässt Preis steigen

Werbung

Rohstoffe bieten ganz ausgezeichnete, weil logische und fundamental basierte Trading-Gelegenheiten. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage, und dabei speziell die Tatsache, dass in spezifischen Zeitfenstern immer wieder Nachfrage kommt, machen es unter anderem bei Heizöl möglich, mit hohen Treffer- und Auszahlungsquoten saisonale Trades zu tätigen. Was genau es damit auf sich hat, zeigen wir im heutigen Artikel.

Lagerbestände auf niedrigstem Niveau seit Winter 2023

Die Lagerbestände sind so niedrig, wie zuletzt im Jahr 2023. Damals starteten zwei kräftige Aufwärtsschübe im Heizölpreis. Der erste Schwung ab Mai ´23 erstreckte sich von 2,5 auf etwa 3,5 Dollar und machte somit 40% aus. Ab Dezember des gleichen Jahres lief die zweite Welle, die immerhin knapp 20% im Heizöl brachte (von 2,5 auf 3,0 Dollar). Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Preise in den kommenden Wochen und Monaten in der Grundtendenz weiter steigen werden.

Quelle: www.eia.gov

Saisonalität positiv bis Oktober

Heizöl ist einer der saisonal stabilsten Märkte, ähnlich wie andere Energie-Rohstoffe. Das liegt darin begründet, dass der Bedarf dem typischen Wetter-Turnus unterliegt, der sich nun mal nicht ändert. Das Jahr lässt sich in zwei große Abschnitte unterteilen: die Verbrauchsphase (heizen) zwischen Mitte Oktober und Mitte/Ende Februar, sowie die Phase, in der die Lager wieder befüllt werden. Dieser Prozess erstreckt sich von März bis Oktober und bringt Nachfrage nach Heizöl, weshalb der Preis bis Oktober meist steigt.

Quelle: www.realmoneytrader.com

La Nina schwächt sich ab

Ein Faktor, der den Heizölpreis um bis zum vierfachen gegenüber normalen Jahren steigen lässt, ist das Wetter-Phänomen La Nina, welches im pazifischen Raum stets nach einer El Nino Phase die normale Walker-Zirkulation wiederherstellt. In den letzten Monaten hat es sich jedoch abgeschwächt, so dass wir beim ONI-Index (der die Phänomene misst und abbildet) wieder auf „neutral“ sind. Damit ist zumindest gegenwärtig dieser Faktor nicht mehr gegeben. Wir behalten die Entwicklung im Rahmen unseres täglichen, professionellen Handelns und des zugrunde liegenden Researchs im Blick und werden mit einem Update informieren, wenn sich der ONI-Index aus der Neutral-Stellung weg bewegen sollte.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Als „neutral“ gelten Werte von -0,4 bis +0,4. Werte ab +0,5 indizieren ein El Nino Phänomen (Umkehr der Walker-Zirkulation), Werte ab -0,5 abwärts zeigen ein La Nina Phänomen an (stärkere Variante der Walker-Zirkulation). Aktuell fiel der ONI-Index auf -0,1 zurück.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit:

Auch wenn sich der ONI Index und damit das La Nina Phänomen auf „neutral“ abgeschwächt hat, sind die sehr niedrigen Lagerbestände, die Saisonalität, und nicht zu vergessen auch die geopolitische Lage unterstützende Faktoren für stabile und wahrscheinlich steigende Heizölpreise. Wir haben basierend auf der Analyse ein passendes Produkt für Sie ausgesucht.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Heizöl

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O. ist bei 2,018 USD gelegen und Basispreis befindet bei 1,868 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 2,47 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,09. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PJ2764.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,5 USD

Unterstützungen: 2 und 2,30 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Heizöl

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.