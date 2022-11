Shopify-Investor? CEO Lütke hat erneut 10 Mio. US-Dollar in die Aktie investiert!

Der CEO hinter der Shopify-Aktie (WKN: A14TJP), Tobias Lütke, ist maßgeblich in sein eigenes Unternehmen investiert. Weiterhin handelt es sich dabei um den Vermögenswert, der sein Milliardenvermögen prägt. Das jedoch im Rahmen der Growth-Korrektur ebenfalls deutlich eingebrochen ist.

Trotzdem besitzt Lütke Skin in the Game, was sein Unternehmen angeht. Bemerkenswert ist, dass der Unternehmer konsequent weiter investiert. So wie im Laufe dieser Woche. Schauen wir auf eine interessante Investition, die im Kontext der Historie noch spannender wird.

Shopify-Aktie: CEO Lütke investiert 10 Mio. US-Dollar!

Wie unter anderem das US-Portal Barron’s berichtet, hat CEO Lütke im Laufe dieser Woche 10 Mio. US-Dollar investierte. Im regulären Handel floss das Geld in die Aktie. Das wiederum gehe aus Einreichungen bei den kanadischen Behörden hervor.

282.942 Anteilsscheine an Shopify habe er für sein Geld erhalten. Der durchschnittliche Preis habe 35,34 US-Dollar je Aktie betragen. Multiplizieren wir diese beiden Werte, so erhalten wir knapp 10 Mio. US-Dollar. Aber wir wollen mal keine allzu großen Pfennigfuchser in Anbetracht dieser Investition sein.

CEO Lütke hat zum zweiten Mal innerhalb dieses Jahres bei der Shopify-Aktie zugegriffen. Bereits im Mai flossen 10 Mio. US-Dollar in das eigene Unternehmen. Damals kaufte er noch für 337,86 US-Dollar. Was zunächst wie eine schlechte Investition klingt, lässt sich jedoch mit einem Aktiensplit erklären. Trotzdem war der damalige Kauf geringfügig günstiger als der jetzige. Doch zeigt auch das unterm Strich, dass der CEO die Bewertung für ähnlich interessant befindet. Auch das Unternehmen kommentierte, so Barron’s, dass der Top-Funktionär seinen langfristigen Glauben an Shopify damit unterstreiche.

Mehr Skin in the Game!

Lütke besitzt derzeit ein geschätztes Vermögen von rund 3,4 Mrd. US-Dollar. Wie gesagt: Es ist primär gebunden in Shopify. Insofern ist es eher eine kleinere Randnotiz für sein Gesamtvermögen, dass er 10 Mio. US-Dollar in das eigene Unternehmen investiert hat. Aber trotzdem: Er hätte sein Pulver ja auch trocken halten können. Insofern ist diese Nachricht dann doch relevant.

Es ist jedenfalls eine Millionenwette, die der CEO hinter dem E-Commerce-Akteur eingeht. Wenn sich herausstellt, dass Lütke ein ebenso guter und weitsichtiger Investor wie Unternehmer ist, dürfte sich die Investition lohnen. Immerhin: Unternehmensorientiert dürfte kaum jemand anderes einen so guten Einblick in Shopify haben wie er.

Der Artikel Shopify-Investor? CEO Lütke hat erneut 10 Mio. US-Dollar in die Aktie investiert! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

