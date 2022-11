DAX: Breakaway-Gap gesetzt

Der Deutsche Aktienindex DAX tendierte die letzte Handelswoche über tendenziell abwärts, konnte am Freitag aber einen satten Kurssprung unmittelbar in den Bereich seiner Wochenhochs vollziehen und bekräftigt dadurch die seit Ende September laufende Aufwärtsphase. Allerdings steht einem weiteren Anstieg eine nicht unerhebliche Hürde in Form des EMA 200 im Weg.

Kurzfristig könnte das Barometer technisch durchaus noch an den EMA 200 bei 13.563 Punkten anknüpfen, von dort aus wird es allerdings extrem schwierig werden, weitere Gewinne durchzusetzen. Spätestens an dieser Stelle sollten wieder Gewinnmitnahmen eingeplant werden.

Allerdings steht der Long-Variante zusätzlich noch ein kürzlich vollzogener Trendbruch entgegen, sollte es zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 13.130 Punkten kommen, müssten zeitnahe Rücksetzer zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 12.896 Punkten zwingend einkalkuliert werden. Erst die nächsten Stunden dürftig eine klare Richtung für das Barometer vorgeben.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Montag mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus Oktober vorgelegt, frische Daten zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe per September Deutschlands stehen in wenigen Minuten auf der Agenda. Um 10:30 Uhr wird der sentix-Konjunkturindex für die Eurozone per November vorgestellt, ab 15:00 Uhr findet das Treffen der Eurogruppe in Brüssel statt. Im besonderen Fokus stehen in dieser Woche aber die Midterm-Elections in den USA, diese werden am Dienstag abgehalten.