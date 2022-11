FIRST SOLAR - Nächster Ausbruchsversuch

First Solar Inc. - WKN: A0LEKM - ISIN: US3364331070 - Kurs: 153,620 $ (Nasdaq)

Die Aktie von First Solar lief von März 2014 an mehrere Jahre volatil seitwärts. Ab Januar 2021 pendelte die Aktie in einem sich aufweitenden Dreieck um die Widerstandszone zwischen 74,84 und 81,72 USD.

Von Februar bis Juli 2022 lief die Aktie an der Unterkante des Dreiecks seitwärts. Im Juli setzte ein rasanter Rallyschub ein, der die Aktie zunächst auf 145,74 USD und damit knapp über die obere Begrenzung des Dreiecks führte. Zunächst schien der Wert an dieser Begrenzung abzuprallen, aber in den letzten beiden Wochen griffen die Bullen wieder zu und führten den Wert auf ein neues Rallyhoch und damit auf den höchsten Stand seit März 2011.

Ausbruch noch nicht gesichert

Die Gefahr, dass der Ausbruch wieder nicht klappt, ist noch relativ hoch. Aber jeder Tag auf dem aktuellen Niveau ist ein weiteres Plus für die Bullen. Die Aktie hat aktuell das Potenzial für eine Rally bis rund 250 USD und evtl. sogar rund 300 USD.

Ein Rückfall unter 139 USD wäre ein Warnschuss für die Bullen. Ein Rückfall unter 115,66 USD würde auf eine erneute Abwärtsbewegung gen 81,72-74,84 USD oder sogar unter 60 USD hindeuten.

Fazit: Die Bullen haben aktuell die klar besseren Karten. Eine weitere Rally ist jederzeit möglich.

First Solar Inc.

