MCDONALD´S - Gelingt der Ausbruch?

Die McDonald´s-Aktie markierte am 04. Januar 2022 ein Allzeithoch bei 271,15 USD. Danach schwenkte der Wert in eine volatile Seitwärtsbewegung ein. Diese lässt sich als symmetrisches Dreieck einordnen. Am 28. Oktober 2022 kam zum Ausbruch aus dieser Formation. Zugleich kletterte der Wert auf ein neues Allzeithoch.

In den letzten Tagen pendelte die Aktie um das alte Rekordhoch bei 271,15 USD. Dabei behauptete sie sich bisher oberhalb des Dreiecks und sogar oberhalb der Unterstützung bei 267,97 USD. Aber der letzte Run, der auch zum Ausbruch führte, war sehr steil. Die Aktie ist trotz der Konsolidierung in den letzten Tagen überkauft.

Noch etwas Geduld

Die McDonald´s-Aktie dürfte noch einige Tage darum kämpfen, den Ausbruch aus dem Dreieck zu bestätigen. Anschließend wäre aber eine weitere Rally möglich. Ziele lägen dann bei ca. 300 USD und evtl. 325 USD.

Im Rahmen der aktuellen Konsolidierung kann es zu einem kurzzeitigen Rückfall in das Dreieck kommen, ohne dass es gleich zu einem Verkaufssignal käme. Dabei könnte die Aktie in Richtung des Aufwärtsgaps vom 27. Oktober zwischen 262,26 USD und 260,29 USD zurücksetzen. Auch ein Schließen dieses Gaps wäre kein Problem. Aber deutlich darunter abfallen sollte die Aktie nicht. Denn ein solcher Rückfall könnte ein Verkaufssignal darstellen, das Abgaben bis unter 240 USD auslösen könnte.

Fazit: Vieles spricht für eine weitere Rally in der McDonald´s-Aktie. Aber diese wird sich vermutlich noch etwas Zeit lassen.

