SALESFORCE - Immer noch kein Kauf?

Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 139,770 $ (NYSE)

Die salesforce-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 311,75 USD aus dem November 2021 in einer Abwärtsbewegung. Nach einem Tief bei 154,55 USD aus dem Mai 2021 pendelte die Aktie mehrere Wochen in einer bärischen Flagge um den Aufwärtstrend seit Januar 2012.

Ende August/Anfang September brach der Wert aus der Flagge nach unten aus. Nach einem ersten Tief bei 137,59 USD kam es zu einem Pullback an die Flagge, das in der letzten Woche wieder abverkauft wurde. Die Aktie fiel im Wochenverlauf sogar auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit November, schloss aber über dem alten.

Verkaufswelle dürfte weiterrollen

Das Chartbild der salesforce-Aktie macht einen bärischen Eindruck. Ein Boden zeichnet sich nicht ab. Vielmehr dürfte die Aktie in den nächsten Wochen weiter abfallen. Ein mögliches Ziel wäre der Bereich um 115,29 USD.

Für ein Kaufsignal, das einige Zeit tragen könnte, müsste die Aktie über das Hoch aus der vorletzten Woche bei 166,03 EUR stabil ausbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre Platz für eine Erholung in Richtung 195,72-202,63 USD.

Fazit: Die Bären haben klare Vorteile. Die Abwärtsbewegung ist intakt.

salesforce.com Inc.

