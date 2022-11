Welltower schüttet 206. Quartalsdividende in Folge aus

Der amerikanische Konzern Welltower Inc. (ISIN: US95040Q1040, NYSE: WELL) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 61 US-Cents je Aktie an seine Investoren. Die Auszahlung erfolgt am 30. November 2022 (Record day: 18. November 2022), wie am Montag berichtet wurde.

Nach Firmenangaben ist dies die 206. Quartalsdividende in Folge. Im April 2020 wurde die Dividende von 0,87 US-Dollar auf 0,61 US-Dollar reduziert. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet, unter Annahme einer konstanten Dividende von 0,61 US-Dollar, 2,44 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 61,46 US-Dollar (Stand: 7. November 2022) 3,97 Prozent.

Welltower mit Sitz in Toledo, Ohio, operiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen besitzt Anteile an Immobilien aus der Gesundheits- und Pflegebranche. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 1,47 Mrd. US-Dollar nach 1,24 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie ebenfalls am Montag mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 6,77 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 179,66 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 28,34 Prozent im Minus (Stand: 7. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 28,24 Mrd. US-Dollar.

