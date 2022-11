BITCOIN - Der Lehman-Moment des Kryptomarkts

Bitcoin BTC/USD - Kurs: 16.723,00 $ (Bitfinex)

Laut Bernstein (sehr guter US-Researchdienst) wird die Kryptobörse Binance einen Anteil von mehr als 80 % am globalen Kryptomarkt haben, wenn der FTX- Deal wie geplant durchgeht. Binance ist eine Kryptowährungsbörse, die gemessen am täglichen Handelsvolumen von Kryptowährungen die größte Börse der Welt ist. Sie wurde 2017 gegründet und ist auf den Kaimaninseln registriert. Binance wurde von Changpeng Zhao gegründet, einem Entwickler, der zuvor Hochfrequenzhandelssoftware entwickelt hatte. Binance war ursprünglich in China ansässig, verlegte aber später seinen Hauptsitz aus China heraus, nachdem die chinesische Regierung die Kryptowährung zunehmend begann zu regulieren.

Bitcoin - Das FTX-Desaster zerstört Bodenbildung. Innerhalb von 3 Handelstagen ist der Bitcoinkurs um 21 % abgerutscht. Die breitbasige Doppelbodenbildung ist damit zerstört, ein instabiles Korrekturdreieck ist entstanden.

Gestern hat es die drittgrößte Kryptobörse FTX vaporisiert. Eine Art Lehman-Moment für den Kryptowährungsbereich.

Heute rutscht der Kurs in den Bereich der Unterstützung bei 17.670 USD und durchbohrt sie. Hochdynamisch. durch den Bruch dieser Unterstützung wird ein erneute Verkaufslawine losgetreten. Bei 13.675 USD liegt die nächste relevante Unterstützung. Ob sie erreicht werden kann ? Ich weiss es nicht. Ich weiss nur soviel, dass der Bruch der 17670 USD-Unterstützung ein neues Verkaufssignal triggert.

Bitcoin BTC/USD

Bitcoin BTC/USD2

