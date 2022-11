WH Smith nimmt Dividendenzahlung wieder auf

Die britische Einzelhandelskette WH Smith plc (ISIN: GB00B2PDGW16) will wieder eine Dividende ausschütten. Es soll eine Schlussdividende in Höhe von 9,1 Pence (ca. 10,4 Eurocent) für das Geschäftsjahr zum 31. August 2022 an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Zahlung erfolgt am 26. Januar 2023.

Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 15,10 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 0,7 Prozent. Im Geschäftsjahr zum 31. August 2022 lag der Umsatz bei 1,4 Mrd. Pfund nach 886 Mio. Pfund im Vorjahr, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn (IFRS 16) von 63 Mio. Pfund nach einem Verlust von 116 Mio. Pfund im Jahr zuvor.

WH Smith mit Firmensitz in Swindon in England wurde 1792 gegründet. WH Smith betreibt eine Kette von Einzelhandelsgeschäften an Flughäfen, Bahnhöfen, Autobahnraststätten, Krankenhäusern oder auch in Einkaufszentren. In den Geschäften werden überwiegend Bücher, Zeitschriften oder Convenience-Produkte verkauft.

Redaktion MyDividends.de