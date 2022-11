DELIVERY HERO on Fire!

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 44,990 € (XETRA)

Nachdem die Delivery-Hero-Aktie bereits gestern mit einem Plus von fast 20 % kräftig zulegen konnte, legen die Bullen heute nach. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen notiert die Aktie schon wieder 9,30 % über ihrem gestrigen Schlusskurs. Sowohl die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen (siehe hier) als auch die gute Stimmung am Aktienmarkt und diverse Ratings in denen die Kursziele für Delivery Hero erhöht wurden, dürften für die aktuelle Rally verantwortlich sein.

Ab ins heiße Wasser?

Wer jetzt jedoch noch nicht investiert ist, sollte sich jedoch überlegen, ob man der Aktie hinterherlaufen möchte. Die kurzfristige Kaufwelle ist nicht nur gut gelaufen, sie steuert auch direkt auf den seit Monaten federführenden Widerstandsbereich ab ca. 48 EUR zu. Dieser zieht sich bis knapp 53 EUR hin und erst wenn diese Hürde geknackt wird, wäre ein mittelfristiger Turnaround vollzogen. Dann aber hätte die Aktie wieder deutlich mehr Spielraum, sogar bis in den Bereich von 100 EUR.

Delivery Hero SE

Fazit: Die Käufer in der Delivery-Hero-Aktie machen Druck und erarbeiten sich damit Chancen, sogar auf mittelfristiger Ebene. Solange aber ca. 54 EUR nicht nachhaltig überwunden werden, ist dieser Preisbereich ein Widerstand und zumindest temporäre Korrekturen müssten eingeplant werden. Da das Risiko nach unten hin aber auch erst unterhalb von ca. 31 EUR wieder zunimmt, scheint ein direkter Kauf von Delivery-Hero zum aktuellen Kurs nicht mehr extrem spannend. Außer man ist spekulativ und langfristig unterwegs und hofft auf einen großen Turnaround. Genau darauf zielt Oliver Baron mit seinem gestrigen Kauf im PROmax-Depot ab, der jetzt dank der heutigen Kursgewinne schon auf ein kräftigen Polster für die angesprochenen Risiken zur Verfügung hat.

Trading Masters macht Dich zum Börsenversteher!

Lernen, traden, gewinnen: Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel „Trading Masters“ startet mit einem noch nie da gewesenen Konzept in eine neue Runde – und zum ersten Mal können die Teilnehmer im Börsenspiel auch Kryptowährungen handeln! Neben exklusiven Schulungen mit renommierten Finanzexperten warten natürlich auch viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro auf Dich.

Jetzt kostenlos anmelden und viele Vorteile sichern!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)