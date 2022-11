EQS-News: Pyramid AG: Beteiligung Securize IT Solutions AG gibt Neu-Positionierung durch Übernahme des Cloud- und Server- Spezialisten RNT Rausch GmbH bekannt

EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Sonstiges

München, 11.11.2022 – Die Securize IT Solutions AG („Securize“), eine ca. 14,5%ige Beteiligung der Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52), hat in einer gestrigen Ad-hoc-Meldung bekannt gegeben, eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme der RNT Rausch GmbH („RNT“) geschlossen zu haben. Securize erweitert durch die Übernahme ihre Geschäftstätigkeit zum Hardware-, Software- und Serviceanbieter für Cloud- und Unternehmens-IT-Systeme. Als Pionier der Server- und Storage-Industrie weist RNT seit 2018 ein durchschnittliches jährliches Umsatz- und EBIT-Wachstum von über 25% aus.



Der erfolgreiche Vollzug der Übernahme würde eine Vervielfachung von Umsatz und Ergebnis der Securize bedeuten. Inklusive der RNT erwarten die Beteiligungen der Securize im Jahr 2022 einen pro-forma Konzernumsatz von etwa EUR 33 Mio. Ab dem Jahr 2023 soll über das organische Wachstum hinaus eine Buy & Build Strategie mit weiteren Akquisitionen umgesetzt werden.



„Die Übernahme der RNT durch Securize ist für mich das exzellente Ergebnis einer langfristigen Planung. RNT passt perfekt zum strategischen Kurs der Securize, da die technisch führenden Storage- und Server-Produkte der RNT für Cloud- und Cyber-Security-Lösungen eine große Rolle spielen. Die angekündigte Transaktion zeigt, wie viel Potenzial nicht nur in unserem Kerngeschäft steckt, für das die Pyramid Computer GmbH und die faytech AG stehen, sondern auch in den Gesellschaften, an denen wir beteiligt sind. Das liegt sicherlich auch an einer sehr dynamischen Einstellung, mit der wir zu Werke gehen. Egal, ob es um das Kerngeschäft oder einfache Beteiligungen geht, wir versuchen stets, das Beste für unsere Unternehmen und damit auch unsere Aktionäre zu erreichen“, so Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Securize IT Solutions AG.



Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.



Über Securize IT Solutions AG:

Die Securize IT Solutions AG (Börsenkürzel: M14K, ISIN DE000A2TSS58) und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Managed Cloud und Unternehmens-IT Services mit integrierter Cyber-Sicherheit. Ergänzt von IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die Securize-Gruppe Cloud Computing-Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Dazu gehört der speziell für größte Cybersicherheit entwickelte SCWP (Swiss Cloud Workplace), ein virtueller Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz. Unter securize.de erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Securize IT Solutions AG.



