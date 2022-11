EQS-News: Direct Communication Solutions, Inc.: DCS und Cellcom erweitern ihre Partnerschaft für IdD-Lösungen

Emittent / Herausgeber: Direct Communication Solutions, Inc. / Schlagwort(e): Expansion/Joint Venture

Direct Communication Solutions, Inc.: DCS und Cellcom erweitern ihre Partnerschaft für IdD-Lösungen



15.11.2022 / 09:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



San Diego, Kalifornien--(Newsfile Corp. – 14. November 2022) – Direct Communication Solutions, Inc. (OTCQX: DCSX) (CSE: DCSI) (FSE: 7QU), ein führender Anbieter von IT-Lösungen für den IdD-Markt (Internet der Dinge), freut sich, den Ausbau und die Verbesserung seiner langfristigen Partnerschaft mit dem in Wisconsin ansässigen Mobilfunkanbieter Cellcom ab dem 1. Oktober 2022 bekannt zu geben, wodurch ein Zugang zum gesamten Portfolio an IdD-Lösungen von DCS ermöglicht wird. Die verbesserte Partnerschaft wird umfassende IdD-Lösungen, einschließlich aller Flottenmanagement-, Transport-/Logistik- und Sensor-Ökosystem-Lösungen beinhalten. Über die Erweiterung des Lösungsangebots hinaus wird DCS Cellcom außerdem Managed Services bereitstellen, um die beste Unterstützung und Kundenerfahrung zu bieten. „Unsere langfristige Partnerschaft mit Cellcom ausbauen und verbessern zu können, stimmt uns überaus positiv und wir freuen uns darauf, die IdD-Strategie des Unternehmens in der Zukunft zu unterstützen“, so Mike Lawless, EVP of Sales. „Künftig hat Cellcom Zugang zu unserem vollständigen Lösungs- und Dienstleistungsportfolio, was es ihnen erlauben wird, DCS-Lösungen anzubieten, die reale Probleme lösen und es ihren Kunden ermöglichen, deren Unternehmen auf effiziente und effektive Weise zu führen.“ „Der Ausbau und die Verbesserung unserer Partnerschaft mit DCS verleiht Cellcom die Fähigkeit, seinen Kundenstamm durch die Nutzung der IdD-Lösungen von DCS zu erweitern“, so Dan Fabry, COO und VP of Growth bei Cellcom. „DCS beseitigt die Komplexität des Entwurfs von IdD-Lösungen und stellt uns ein komplettes Produkt zur Verfügung, das leicht zu verkaufen und einzusetzen ist und den Kunden durch eine einfach umsetzbare Datenüberwachung einen Überblick über ihre kritischen Geschäftsaktivitäten bietet.“ Über DCS DCS ist ein Integrator von Technologielösungen, dessen Fokus auf der Vernetzung des Internet der Dinge liegt. Wir bieten echte Lösungen für echte Probleme. Unsere Softwareanwendungen und skalierbaren Cloud-Services sammeln und bewerten geschäftskritische Daten von Assets aller Art. DCS hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und wird an der OTCQX („DCSX“), der Canadian Securities Exchange („DCSI“) und der Frankfurter Börse („7QU“) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.dcsbusiness.com . DCS und das DCS-Logo gehören zu den Marken von DCS in den Vereinigten Staaten. Alle anderen genannten Marken oder Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Über Cellcom Cellcom ist ein innovatives Mobilfunk- und Breitbandunternehmen, das sein eigenes regionales Netz betreibt, um Dienstleistungen für seinen Kundenstamm in ganz Wisconsin und der Oberen Halbinsel von Michigan bereitzustellen. Das Unternehmen verfügt seit langem über einen guten Ruf hinsichtlich seiner ausgezeichneten Kundenbetreuung und als starker Partner für die Gemeinschaft. Als eine Tochtergesellschaft von Nsight ist Cellcom Teil einer Unternehmensgruppe, die vollumfängliche Telekommunikationsleistungen anbietet. Erfahren Sie mehr unter www.cellcom.com. Ansprechpartner: Bill Espley, Direktor

billespley@gmail.com

604-630-3072 Chris Bursey, CEO

cbursey@dcsbusiness.com

858-525-2483 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die heutigen Ansichten der Geschäftsleitung zu künftigen Ereignissen und Vorgängen widerspiegeln. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den gemachten Angaben abweichen können. Nach unserer Auffassung gehören zu diesen potenziellen Risiken und Unsicherheiten u. a.: die anhaltende COVID-19-Pandemie, die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittherstellern, Lieferanten, Technologien und Infrastruktur, Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, Branchenrisiken wie Wettbewerb, Online-Sicherheit, staatliche Regulierung und globale Wirtschaftsbedingungen sowie die Finanzlage des Unternehmens und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten mit Blick auf diese Faktoren beurteilt werden. Diese Risikofaktoren und andere wichtige Faktoren, die unsere Geschäfts- und Finanzergebnisse beeinflussen können, werden in der Diskussion und Analyse unserer Geschäftsleitung, in regelmäßigen Berichten und anderen öffentlichen Unterlagen erörtert, die auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar sind und beim OTC Disclosure and News Service veröffentlicht werden. DCS verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) haften für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.