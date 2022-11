EQS-News: Securize IT Solutions AG: SMC Research veröffentlicht Research-Studie mit Kursziel von EUR 2,40 – Investorenpräsentation auf heutiger MKK

EQS-News: Securize IT Solutions AG / Schlagwort(e): Research Update/Konferenz

Securize IT Solutions AG: SMC Research veröffentlicht Research-Studie mit Kursziel von EUR 2,40 – Investorenpräsentation auf heutiger MKK



15.11.2022 / 14:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Securize“, ISIN DE000A2TSS58) veröffentlicht. Die Studie berücksichtigt bereits die angekündigte Übernahme der RNT Rausch GmbH („RNT“). SMC Research sieht das Kursziel für die Securize-Aktie bei EUR 2,40. Der Analyst Holger Steffen betont die kräftigen Wachstumsimpulse der RNT, um bei einer bereits hohen Marktdynamik deutlich stärker zu wachsen als der Branchendurchschnitt. Daher sieht SMC Research mit der Übernahme der RNT hohes Wertsteigerungspotenzial für die Securize.



Die vollständige Studie wird unter



Europas führender Webhoster IONOS, ein Kunde der RNT, sieht in einer heute veröffentlichten Kapitalmarkt-Information für seine Cloud Solutions ein mittelfristiges jährliches Wachstum von rund 20%. Dies bestätigt die ausgezeichnete Marktdynamik, von der auch RNT profitieren wird.





Über RNT Rausch GmbH:

RNT Rausch ist ein in Deutschland ansässiger Technologiepionier mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hightech-Server- und Storage Branche. Das Unternehmen entwirft zukunftssichere Server- und Storagelösungen, die hybride Lösungen ermöglichen und geschäftliche Herausforderungen meistern, um KMUs, Unternehmen, Rechenzentren und Service Provider auf der ganzen Welt fit für die technische Revolution von morgen zu machen. RNT bietet maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden helfen, Sicherheit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ettlingen, Deutschland, wo die zielgerichteten Lösungen mit äußerster Präzision und in höchster Qualität gefertigt werden.



Über Securize IT Solutions AG:

Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Managed Cloud und Unternehmens-IT Services mit integrierter Cyber-Sicherheit. Ergänzt von IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die Securize-Gruppe Cloud Computing-Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Dazu gehört der speziell für größte Cybersicherheit entwickelte SCWP (Swiss Cloud Workplace), ein virtueller Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz.



Kontakt Securize IT Solutions AG:

Christian Damjakob

Vorstand

info@securize.de

www.securize.de

ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K

