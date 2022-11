Dax niedriger erwartet - US-Einzelhandelsumsätze im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung weiterer wichtiger US-Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Für Nervosität sorgte der Einschlag einer Rakete im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine. Sollte sich das aber eindeutig als eine in der Ukraine abgefeuerte Abwehrrakete einordnen lassen, dürfte dieses Thema für die Börsen schnell abgehakt sein, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. US-Präsident Joe Biden zufolge ist es unwahrscheinlich, dass die Rakete aus Russland abgefeuert wurde.

Am Dienstag hatte der Leitindex dank eines nachlassenden Preisdrucks in den USA 0,5 Prozent auf 14.378 Punkte zugelegt. Richtungsweisend für die Börsen könnten die am Nachmittag anstehenden US-Einzelhandelsumsätze sein. Analysten erwarten für Oktober einen Anstieg von einem Prozent. Daneben stehen Zahlen zur US-Industrieproduktion auf dem Terminplan. Hier sagen Experten ein Plus von 0,2 Prozent voraus.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.378,51

Dax-Future

14.330,00

EuroStoxx50

3.915,09

EuroStoxx50-Future

3.895,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.592,92 +0,2 Prozent

Nasdaq

11.358,41 +1,5 Prozent

S&P 500

3.991,73 +0,9 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

28.028,30 +0,1 Prozent

Shanghai

3.125,03 -0,3 Prozent

Hang Seng

18.174,50 -0,9 Prozent

(Bericht von Anika Ross. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)