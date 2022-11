EQS-News: publity AG: Büroobjekte Access Tower und Centurion Tower in Frankfurt deutschlandweit als erste mit Shore-Gold-Zertifizierung prämiert

EQS-News: publity AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

publity AG: Büroobjekte Access Tower und Centurion Tower in Frankfurt deutschlandweit als erste mit Shore-Gold-Zertifizierung prämiert



16.11.2022 / 11:00 CET/CEST

publity AG: Büroobjekte Access Tower und Centurion Tower in Frankfurt deutschlandweit als erste mit Shore-Gold-Zertifizierung prämiert Frankfurt am Main, 16.11.2022 – Die von der publity AG („publity“, ISIN DE0006972508) als Asset Manager verwalteten Bürogebäude Access Tower und Centurion Tower in Frankfurt, die sich im Bestandsportfolio der publity-Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG befinden, haben von der SAFE Asset Group, einem international tätigen Beratungs- und Zertifizierungsunternehmen, als erste Bürogebäude in Deutschland eine Shore-Gold-Zertifizierung erhalten. Die weltweit anerkannte Shore-Gold-Zertifizierung soll operationelle Risiken, die Resilienz und Governance im Betrieb von Immobilienobjekten transparent darstellen. In den vergangenen Jahren wurden die beiden Bürogebäude bereits mit der WiredScore-Gold-Zertifizierung bzw. WiredScore-Silber-Zertifizierung für digitale Konnektivität ausgezeichnet. Die Shore-Gold-Zertifizierung bestätigt nun den Betrieb der beiden Gebäude nach den höchsten internationalen Standards für Betriebssicherheit und Sicherheit. Frank Schneider, Vorstand von publity: „Wir freuen uns sehr über die Shore-Gold-Zertifizierung für den Access Tower und Centurion Tower. Neben einer digitalen Top-Ausstattung wird nun auch bestätigt, dass die beiden Objekte bei Sicherheit und Betriebssicherheit Maßstäbe setzen.“ SHORE ist die Abkürzung für Safe, Hospitality, Office, Retail und Exhibitions und ist ein internationaler Zertifizierungsstandard für Immobilien Assets in den Bereichen Risiko, Resilienz und Governance. Mehr Infos hier: www.shorecertification.com Über publity Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Pressekontakt: edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon +49(0) 69/905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

